تألّق بن رحمة وبن دبكة تسجيلا

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان السابقان سعيد بن رحمة وسفيان بن دبكة مساء الثلاثاء، تسجيلا في البطولة السعودية.

وتعادل فريق نيوم بِهدف لِمثله مع الضيف نادي الحزم، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة السعودية.

وأمضى المهاجم بن رحمة هدف فريقه نيوم في الدقيقة السابعة، فرفع غلّته إلى 7 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وأهدر صانع الألعاب الفرنسي ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء لمصلحة فريقه نيوم، في الدقيقة الـ 45+3.

ويحوز فرق نيوم 40 نقطة في المركز الـ 8، نظير الرتبة الـ 9 لنادي الحزم بِرصيد 38 نقطة.

وفي مباراة أُخرى، تعادل فريق الفتح أيضا بِهدف لِمثله خارج القواعد مع نادي الشباب.

وسجّل متوسط الميدان بن دبكة هدف فريق الفتح، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 36. رافعا رصيده إلى 7 أهداف وتمريرة حاسمة في البطولة السعودية نسخة 2025-2026.

ودرّب التقني الجزائري نور الدين زكري فريق الشباب، الذي أمسى يملك 32 نقطة في المركز الـ 12، نظير الرتبة الـ 13 لنادي الفتح بنفس الرصيد.

ويتفوّق الشباب على الفتح استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (-6 مقابل -13).