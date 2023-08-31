-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات تصل إلى 40 ملم
رياضة

بِالفيديو: ثاني هدف لـ “بكرار” في أمريكا

علي بهلولي
  • 149
  • 0
بِالفيديو: ثاني هدف لـ “بكرار” في أمريكا
منصف بكرار يحتفل بِهدفه (صورة نادي نيويورك سيتي).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس، في  صناعة فوز ثمين لِفريقه الجديد نيويورك سيتي الأمريكي.

وانتصر فريق نيويورك سيتي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي مونتريال، لِحساب منافسة البطولة الأمريكية.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 (الفيديو)، وهو ثاني توقيع له بِزيّ فريقه الجديد نيويورك سيتي في مباراة رسمية، بعد هدف أوّل في مسابقة قارية لِأندية منطقة “الكونككاف”.

وسبق لِمُنصف بكرار (22 سنة) ارتداء زيّ نادي وفاق سطيف، وتمثيل ألوان المنتخب الوطني الأولمبي.

وبات فريق نيويورك سيتي يحوز 29 نقطة في المركز الـ 13، ويشغل نادي مونتريال الرّتبة الـ 8 بِرصيد 35 نقطة، في فوج الشرق الذي يضمّ 15 فريقا.

مقالات ذات صلة
براهيمي في طريقه إلى هذا النّادي

براهيمي في طريقه إلى هذا النّادي

ليريس يتألّق ويتأهّل رفقة آيت نوري

ليريس يتألّق ويتأهّل رفقة آيت نوري

رياض بودبوز يقترب من الانتقال لنادي ضمك

رياض بودبوز يقترب من الانتقال لنادي ضمك

تونس وجهة أغلب الأندية الجزائرية تحضيرا للموسم الجديد

تونس وجهة أغلب الأندية الجزائرية تحضيرا للموسم الجديد

والدة وشقيقة رئيس اتحاد الكرة الإسباني تُضربان عن الطعام

والدة وشقيقة رئيس اتحاد الكرة الإسباني تُضربان عن الطعام

حالة ماندي وبونجاح وشعيبي تقلق جمال بلماضي

حالة ماندي وبونجاح وشعيبي تقلق جمال بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد