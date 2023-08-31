بِالفيديو: ثاني هدف لـ “بكرار” في أمريكا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس، في صناعة فوز ثمين لِفريقه الجديد نيويورك سيتي الأمريكي.

وانتصر فريق نيويورك سيتي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي مونتريال، لِحساب منافسة البطولة الأمريكية.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 (الفيديو)، وهو ثاني توقيع له بِزيّ فريقه الجديد نيويورك سيتي في مباراة رسمية، بعد هدف أوّل في مسابقة قارية لِأندية منطقة “الكونككاف”.

وسبق لِمُنصف بكرار (22 سنة) ارتداء زيّ نادي وفاق سطيف، وتمثيل ألوان المنتخب الوطني الأولمبي.

وبات فريق نيويورك سيتي يحوز 29 نقطة في المركز الـ 13، ويشغل نادي مونتريال الرّتبة الـ 8 بِرصيد 35 نقطة، في فوج الشرق الذي يضمّ 15 فريقا.