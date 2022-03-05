بِالفيديو: ثنائية من سليماني
أهدى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي سهرة السبت، فوزا ثمينا.
وتغلّب السبورتينغ بِنتيجة (2-0) على الضيف نادي أروكا، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة البرتغالية.
وسجّل المهاجم سليماني هدفَي المباراة، في الدقيقتَين الـ 46 والـ 52، لِيرفع غلّته إلى 3 أهداف في البطولة البرتغالية. فضلا عن حيازته رصيد تمريرة.
وبات سبورتينغ لشبونة بعد هذا الانتصار، يجمع 61 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد بورتو بِفارق 3 نقاط، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة. ويجمع نادي أروكا 22 نقطة في الرّتبة الـ 15.
⚽ @slimaniislam
📺 @SPORTTVPortugal #SCPFCA | 2-0 | #LigaPortugal #DiaDeSporting pic.twitter.com/MJHjJz9fel
— Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) March 5, 2022
⚽ @slimaniislam (2)
📺 @SPORTTVPortugal #SCPFCA | 2-0 | #LigaPortugal #DiaDeSporting pic.twitter.com/WNknJMR8vW
— Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) March 5, 2022