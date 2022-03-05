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رياضة

بِالفيديو: ثنائية من سليماني

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثنائية من سليماني

أهدى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي سهرة السبت، فوزا ثمينا.

وتغلّب السبورتينغ بِنتيجة (2-0) على الضيف نادي أروكا، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة البرتغالية.

وسجّل المهاجم سليماني هدفَي المباراة، في الدقيقتَين الـ 46 والـ 52، لِيرفع غلّته إلى 3 أهداف في البطولة البرتغالية. فضلا عن حيازته رصيد تمريرة.

وبات سبورتينغ لشبونة بعد هذا الانتصار، يجمع 61 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد بورتو بِفارق 3 نقاط، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة. ويجمع نادي أروكا 22 نقطة في الرّتبة الـ 15.

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