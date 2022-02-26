بِالفيديو: زغبة يُكرّر السيناريو البطولي للحارس دريد أمام المغرب عام 1988

تألّق الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة عصر السبت، في مباراة فريقه ضمك والزائر نادي الرائد السعوديَين.

وفاز فريق ضمك في هذه المباراة بِنتيجة (3-2)، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة السعودية.

وتصدّى الحارس مصطفى زغبة مرّتَين لِركلتَي جزاء، نفّذهما اللاعب المغربي كريم البرقاوي مهاجم فريق الرائد، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل. لكن الحكم أمر بِإعادة ركلة الجزاء لِثالث مرّة، بعد أن قدّر أن حامي عرين فريق ضمك خرج من منطقته قبل التنفيذ.

وليست هذه المباراة هي المناسبة الأولى التي يتألّق فيها الحارس مصطفى زغبة، حيث سبق لِحامي عرين نادي ضمك أن تصدّى لِركلتَي جزاء في مقابلتَين أُخرَين من عمر البطولة السعودية للموسم الحالي. ما يعني أن ابن المسيلة يملك قراءة جيّدة في تشتيت خطورة مثل هذا النوع من “المخالفات”.

وكرّر مصطفى زغبة سيناريو مواطنه نصر الدين دريد، في سلسلة ركلات الترجيح للمباراة الترتيبية لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 1988، بين المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه المغربي مستضيف البطولة. حيث أمر الحكم التنزاني علي حفيظي بِإعادة تنفيذ ركلة الجزاء المغربية الأولى ثلاث مرّات، واللافت أن حارس المرمى الجزائري نصر الدين دريد تألّق بِصدّ كلّ ركلات جزاء المهاجم المغربي مولاي هاشم الغراف. وانتهت المباراة بِإحراز “محاربي الصحراء” المركز الثالث.