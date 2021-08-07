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رياضة

بِالفيديو: سليماني يُنقذ ليون من الهزيمة وبلقبلة يخرج مُصابا

علي بهلولي
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بِالفيديو: سليماني يُنقذ ليون من الهزيمة وبلقبلة يخرج مُصابا
بداية موسم واعدة لـ "سليماني" (الأرشيف)

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه أولمبيك ليون الفرنسي مساء السبت، من فخّ الخسارة.

وتعادل أولمبيك ليون بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي براست، في إطار الجولة الأولى من عمر بطولة فرنسا للموسم الجديد.

ودخل إسلام سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 60، وحينها كان فريقه ليون منهزما بِهدف لِصفر.

وتمكنّ المهاجم سليماني بعد دقيقتَين فقط من منحه فرصة اللّعب، من معادلة الكفّة النتيجة بِهدف لِمصلحة فريقه ليون. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وقبل هذا الهدف، كان سليماني قد هزّ الشباك أربع مرّات في المقابلات التحضيرية لِفريقه ليون. ما يعني أن الدولي الجزائري يشهد بداية موسم إيجابية.
في الطرف المقابل، اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري الآخر هاريس بلقبلة إلى الخروج بعد 18 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، بِسبب إصابته على مستوى الكاحل. وحينها كان فريقه براست مُتعادلا بِنتيجة سلبية.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، مازالت إدارة نادي براست الفرنسي لم تُوضّح بعد، مدى خطورة إصابة لاعبها هاريس بلقبلة من عدمها.

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