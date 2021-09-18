بِالفيديو: غزال يقلب الطّاولة على وجه فريق أنطاليا سبور

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء السبت، فريقه بشكتاش فوزا ثمينا بِنتيجة (2-3) على المضيف نادي أنطاليا سبور.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الخامسة، من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.

ودخل المهاجم غزال إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه بشكتاش مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وتمرّد فريق بشكتاش وقلب الطاولة على وجه نادي أنطاليا سبور، بِتسجيل ثلاثة أهداف، آخرها من توقيع غزال في الدقيقة الـ 76.

وبات رشيد غزال وقد سجّل أوّل هدف له بِزيّ نادي بشكتاش، في بطولة تركيا نسخة 2021-2022.

وفي الطرف المقابل، غاب المهاجم الجزائري حسام الدين غشة عن صفوف فريقه أنطاليا سبور، في مواجهة الزّائر نادي بشكتاش.

ويتصدّر فريق بشكتاش بعد هذا الانتصار لائحة ترتيب البطولة التركية، بِرصيد 13 نقطة. ويشغل نادي أنطاليا سبور المركز الـ 16 بِمجموع 4 نقاط.