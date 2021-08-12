بِالفيديو: فغولي يُسجّل ويتأهّل

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي مساء الخميس، في التأهّل الأوروبي لِفريقه قلعة السرايا التركي.

وفاز فريق قلعة السرايا التركي بِنتيجة (2-4) على المضيف نادي سانت جونستون الأسكتلندي، بِرسم إياب الدور التصفوي الثالث لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وكان مُمثّل الكرة التركية قد تعادل بِميدانه ذهابا (1-1)، وهو ما منحه تأشيرة التأهّل.

وسجّل الجناح سفيان فغولي الهدف الثالث لِفريقه قلعة السرايا التركي، في الدقيقة الـ 70 من عمر مباراة العودة. وهو أوّل توقيع للدولي الجزائري في اللقاءات الرسمية للأندية في الموسم الجديد. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفي الدور التصفوي الرّابع لِمنافسة الدوري الأوروبي، يلعب سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي مع نادي راندرس الدانماركي.

وتُجرى مباراة الذهاب بِالدانمارك في الـ 19 من أوت الحالي، وتُقام مواجهة العودة بِتركيا في الـ 26 من الشهر ذاته. عِلما أنه بعد هذه المحطة، تصل الأندية إلى مرحلة المجموعات.