بِالفيديو: قبال يُهدر ركلة جزاء

أهدر اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال مساء الأحد، ركلة جزاء بِزيّ نادي باريس الفرنسي.

وخسر نادي باريس بِهدف لِصفر أمام الضيف فريق ليل، في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل صانع الألعاب قبال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69، ونفذّ ركلة الجزاء دون تسجيل هدف في الدقيقة الـ 74.

وفي تاريخ سابق من الموسم الحالي، أمضى قبال 3 أهداف من ركلة جزاء في بطولة “الليغ 1”.

وتابع زميله المدافع سمير شرقي اللقاء من دكة البدلاء.

وفي الطرف المقابل لدى نادي ليل، خاض المدافع عيسى ماندي كامل أطوار المواجهة، التي غاب عنها زميله متوسط الميدان نبيل بن طالب بِداعي الإصابة.

وطرد الحكمُ متوسّطَ الميدان بيير لييس ميلو في الدقيقة الـ 85 لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، وحينها كان نادي باريس متخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وأمسى نادي ليل يجمع 57 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي باريس الرتبة الـ 12 بِمجموع 38 نقطة.

