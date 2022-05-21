-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: نجل بلماضي يُحرز كأس قطر

علي بهلولي
  • 5300
  • 2
بِالفيديو: نجل بلماضي يُحرز كأس قطر

أهدى آدم بلماضي نجل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء السبت، فريقه الدحيل لِأقلّ من 14 سنة، كأس قطر لِهذه الفئة.

وفاز فريق الدحيل بِثلاثية نظيفة على نادي الغرافة، ضمن إطار نهائي كأس قطر لِصنف أقلّ من 14 سنة.

وسجّل المهاجم آدم بلماضي الهدف الثاني لِفريق الدحيل، في الدقيقة 25. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

أمضى ثلاثية

تألّق آدم بلماضي نجل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، وقاد فريقه الدحيل لِأقلّ من 14 سنة إلى نهائي كأس قطر لِهذه الفئة.

وفاز فريق الدحيل بِنتيجة ثقيلة (4-1) على نادي السد، ضمن إطار نصف نهائي كأس قطر لِفئة أقلّ من 14 سنة.

وسجّل المهاجم آدم بلماضي ثلاثية لِفريقه الدحيل، مُساهما بِقوّة في منحه بطاقة النهائي.

مقالات ذات صلة
الأرقام تنصف محرز.. أفضل منفذ ضربات جزاء في السيتي

الأرقام تنصف محرز.. أفضل منفذ ضربات جزاء في السيتي

حارس الخضر أوكيدجة يعتزم البقاء مع نادي ميتز

حارس الخضر أوكيدجة يعتزم البقاء مع نادي ميتز

“أفارقة مولودية وهران” يقررون اللجوء إلى الفيفا لتحصيل حقوقهم

“أفارقة مولودية وهران” يقررون اللجوء إلى الفيفا لتحصيل حقوقهم

محرز يُروّج لِقميص “الأزرق السّماوي”

محرز يُروّج لِقميص “الأزرق السّماوي”

محرز وبن ناصر يلعبان مباراتي الموسم

محرز وبن ناصر يلعبان مباراتي الموسم

بلايلي يتحدّث عن “الخضر” والمونديال ومشواره الاحترافي

بلايلي يتحدّث عن “الخضر” والمونديال ومشواره الاحترافي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • لطفي الأمين

    لاعب رائع يستحق الالتحاق بكتيبة الخضر .. بلماضي اسم يلمع بوجوه متعددة

    0
  • ناصر

    ماشاء الله وبارك الله ذاك الشبل من ذاك الأسد !

    5

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد