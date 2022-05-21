بِالفيديو: نجل بلماضي يُحرز كأس قطر

أهدى آدم بلماضي نجل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء السبت، فريقه الدحيل لِأقلّ من 14 سنة، كأس قطر لِهذه الفئة.

وفاز فريق الدحيل بِثلاثية نظيفة على نادي الغرافة، ضمن إطار نهائي كأس قطر لِصنف أقلّ من 14 سنة.

وسجّل المهاجم آدم بلماضي الهدف الثاني لِفريق الدحيل، في الدقيقة 25. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

أمضى ثلاثية

تألّق آدم بلماضي نجل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، وقاد فريقه الدحيل لِأقلّ من 14 سنة إلى نهائي كأس قطر لِهذه الفئة.

وفاز فريق الدحيل بِنتيجة ثقيلة (4-1) على نادي السد، ضمن إطار نصف نهائي كأس قطر لِفئة أقلّ من 14 سنة.

وسجّل المهاجم آدم بلماضي ثلاثية لِفريقه الدحيل، مُساهما بِقوّة في منحه بطاقة النهائي.