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رياضة

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وتأهّل لـ “بونجاح”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وتأهّل لـ “بونجاح”
بغداد بونجاح يحتفل بِهدف أمضاه في مرمى فريق المرخية (صورة نادي السد).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الثلاثاء، في تأهّل فريقه السد إلى ربع نهائي منافسة كأس أمير قطر.

وفاز فريق السد بِنتيجة ثقيلة (4-0) على نادي المرخية، بِرسم الدور ثمن النهائي لِهذه المسابقة.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الأوّل لِفريقه السد في الدقيقة الـ 11، وصنع الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 62.

وفي الطرف المُقابل، شارك المهاجم عبد الغني لعلام أساسيا بِألوان فريق المرخية، بينما دخل المدافع أيوب عزّي عند انطلاق الشوط الثاني.

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