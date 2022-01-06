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رياضة

بِصفة رسمية.. بن طالب ينضمّ إلى هذا الفريق

علي بهلولي
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بِصفة رسمية.. بن طالب ينضمّ إلى هذا الفريق
بن طالب مع مسؤولي فريقه الجديد (صورة نادي أونجي)

أعلنت إدارة نادي أونجي الفرنسي مساء الخميس، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب.

وأمضى نبيل بن طالب عقدا، يرتدي بِموجبه زيّ نادي أونجي حتى صيف 2025. كما ذكرته إدارة الفريق الفرنسي.

وكان متوسط الميدان بن طالب (27 سنة) يرتدي زيّ نادي شالكه الألماني، في فترة ما بين صيفَي 2016 و2021. تخلّلتها وأيضا أعقبتها محطّتان: إعارته إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي في السداسي الأوّل من عام 2020، وبقاءه بِلا فريق ما بين الصيفي الماضي وجانفي الحالي.

ولم يسبق لِنبيل بن طالب أن لعب في البطولة الفرنسية لدى  فئة الأكابر، بينما نشط هناك في صنف الأصاغر مُمثّلا ألوان نادي ليل.

وبِخصوص فريق أونجي، فهو يشغل المركز الـ 11 في جدول ترتيب بطولة فرنسا للقسم الأوّل، بعد نهاية مرحلة الذهاب.

ويضمّ فريق أونجي في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري السابق فريد الملالي (24 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023. كما يملك أسهمه ويرأسه رجل الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان، الذي يظهر يمين الصورة المُدرجة أعلاه.

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