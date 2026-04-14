تأجيل أول نزال احترافي للملاكمة إيمان خليف

اضطرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، البطلة الأولمبية في وزن 66 كيلوغرام، إلى تأجيل عودتها إلى الحلبة التي كانت مقررة بباريس أمام الألمانية جوليا إيجل يوم 23 أفريل الجاري، وهذا بسبب إصابتها بتمزق عضلي في الكتف.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن النزال الذي كانت ستخوضه الملاكمة خليف ضد جوليا إيغل في 6 جولات، تأجل بسبب تعرض البطلة الجزائرية لإصابة في الكتف، ستجبرها على الخضوع إلى الراحة من أجل التعافي بسرعة.

وبحسب ما أعلنه منظمو المنازلة، فقد شعرت إيمان خليف، الجمعة الماضي، بألم شديد في ذراعها، استنادا لما أكده مدربها جون دوفي: “في الواقع، كانت تعاني من الألم منذ فترة. ويوم السبت، لم تستطع رفع ذراعها”.

وأضاف مدربها: “يبدو أن لديها تمزقاً صغيراً في الظهر، عند مستوى لوح الكتف… كانت تريد الملاكمة رغم ذلك، لكن إبراهيم رأى أنه لا يجب المخاطرة. بالإضافة إلى الراحة، يجب أن تخضع إيمان للعلاج الطبيعي. نأمل أن تتمكن من استئناف التدريبات في غضون عشرة أيام.”

وكان من المقرر أن تخوض الملاكمة خليف (26 عاما)، أول نزال احترافي في مسيرتها ضد الملاكمة الألمانية جوليا إيغل في وزن أقل من 66 كيلوغرامًا، بقاعة “فاغرام” الشهيرة في باريس، ولكن هذه المواجهة أجلت في نهاية المطاف.

ولم يكشف مدرب خليف عن الموعد الجديد لإقامة نزالها الاحترافي الأول أمام منافستها الألمانية جوليا إيغل، خاصة وأن الجماهير الجزائرية وعشاق الملاكمة بصفة عامة كانوا يتوقون لرؤيتها فوق الحلبة مجددًا.

وتمكنت خليف صاحبة الإرادة الفولاذية من الصمود في وجه كل الانتقادات التي تعرضت خلال أولمبياد باريس 2024، وردت بقوة فوق الحلبة، حينما أهدت الجزائر ميدالية ذهبية غالية في رياضة الملاكمة، ورفعت علم بلدها عاليًا في العاصمة الفرنسية.