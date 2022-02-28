تأجيل السانكيام “البديل” ومعدل 5 للانتقال إلى المتوسط

لجنة لإعداد بطاقة تركيبية لتقييم مسار التلاميذ

عاد ملف امتحان شهادة نهاية المرحلة الإبتدائية، بعد ثلاثة أشهر، من إلغائه الرسمي إلى الواجهة، إذ تقرر مبدئيا عدم الذهاب نحو خيار تنظيم امتحان “بديل” لامتحان “السانكيام” نهاية السنة الدراسية الجارية، على أن يتم تأجيل برمجته إلى الموسم المدرسي المقبل 2022/2023، وعليه سيتم الاكتفاء باعتماد “المعدل السنوي” للتلاميذ لقبولهم بالسنة أولى متوسط.

قالت مصادر “الشروق” إن لجنة وزارية تم تنصيبها مؤخرا تعمل حاليا على إعداد ما يصطلح عليه “بالبطاقة التركيبية”، لأجل التقييم المستمر للعمل الدراسي لتلاميذ السنة خامسة ابتدائي في المستقبل، والتي ستساعد في تحديد ومعرفة المستوى الحقيقي للمعنيين في ثلاث مواد أساسية، ويتعلق الأمر بالرياضيات ومادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية، وذلك من خلال تكليف الأساتذة بتقييم العمل الدراسي لمتعلميهم في القسم، بإدراج المعدلات السنوية التي يتحصلون عليها شريطة الاحتفاظ بها ضمن “بنك للمعلومات”.

وأضافت مصادرنا بأن هذه البطاقة ستعوض امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية الملغى بقرار رسمي في الـ18 نوفمبر المنصرم، إذ ستصبح بمثابة وثيقة رسيمة أو “خارطة طريق”، تتضمن مجموعة من البيانات، ترافق المتمدرسين بعد انتقالهم إلى الطور المتوسط، لكي يتنسى للأساتذة في ذات المرحلة التعليمية تحديد الاختلالات المعرفية لدى التلاميذ والعمل على استدراكها وتقويمها من خلال الاستعانة “بالمعالجة البيداغوجية” على مدار السنة الدراسية.

وأفادت مصادرنا بأنه لحد الساعة لم يتم الفصل نهائيا في كيفيات وشروط تقييم تلاميذ السنة خامسة ابتدائي من خلال “البطاقة التركيبية”، للانتقال إلى الطور الأعلى، إذ تعمل ذات اللجنة الوزارية على دراسة مقترحين اثنين، حيث يرافع الأول لأجل الاعتماد في العملية التقييمية على مسار التلميذ الدراسي ككل، بمعنى أدق الشروع في تقييم معارفه في ثلاث مواد أساسية، بدءا من السنة الثانية وإلى غاية الخامسة ابتدائي، بإسقاط السنة أولى، على اعتبار أن الانتقال يتم بصفة آلية، في حين يرتكز المقترح الثاني على تقييم معارف التلاميذ الأساسية خلال سنة تعليمية واحدة وهي الخامسة ابتدائي.

وأسرت المصادر ذاتها بأنه تقرر مبدئيا عدم الذهاب لخيار برمجة امتحان “بديل” لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية مع نهاية السنة الجارية، وهو الامتحان الذي تم الإعلان عن استحداثه مطلع شهر ديسمبر الفارط، والذي من المرجح تأجيله إلى الموسم الدراسي المقبل 2022/2023، لكي يتسنى للجان التقنية استكمال كافة أعمالها وضبط كيفيات الانتقال إلى المستوى الأعلى بدقة، لوضع حد للاجتهادات الفردية في هذا المجال.

وعليه سيتم الاعتماد في نهاية الموسم الحالي على “المعدل السنوي”، باحتساب نتائج التلاميذ في الفصول الدراسية الثلاثة والكل تقسيم ثلاثة، وبالتالي فأي تلميذ يتحصل على المعدل 5 من 10 يعد منتقلا إلى السنة أولى متوسط.