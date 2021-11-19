تألق فيغولي مع “الخضر” يريح مدرب غالاتسراي قبل الداربي

يواجه نادي فينرباتشي الأحد في قمة الدوري التركي

يستعد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي التركي، للمشاركة في داربي اسطنبول الكبير عندما يواجه فريقه، الغريم التقليدي فينرباتشي، الأحد، لحساب الجولة 13 من الدوري التركي الممتاز، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز للاقتراب من المتصدر طرابزون سبور، والذي يبتعد عن زملاء فيغولي بتسع نقاط.

ويعود فيغولي إلى غالاتسراي بعد تألقه اللافت مع المنتخب الوطني في الجولتين الأخيرتين من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022، حيث سجل هدفين في مباراتي جيبوتي وبوركينافاسو، وأسهم بشكل مباشر في تأهل “محاربي الصحراء” إلى الدور الفاصل المقرر شهر مارس من العام المقبل.

إلى ذلك، قال موقع “سبوركس” التركي، الخميس، إن المدير الفني لنادي غالاتسراي التركي، فاتيح تيريم، سعيد بالمستويات الكبيرة لسفيان فيغولي مع “الخضر”، في إشارة إلى التألق اللافت لنجم نادي فالنسيا السابق مع منتخب بلاده والأرقام المسجلة معه في الآونة الأخيرة، وأبرز نفس المصدر تأثير فيغولي على نتائج المنتخب الوطني بلغة الأرقام، بدليل أن أسهم في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات في تصفيات المونديال، 4 تسجيلا واثنين صناعة، نفس المصدر كشف بأن الإمبراطور، فاتيح تيريم، يُعوّل كثيرا عل فيغولي في الداربي أمام فينرباتشي، مستغلا عودته القوية مع النادي مؤخرا وتألقه الدائم مع المنتخب الجزائري، وأكد موقع “سبوركس” الرياضي بأن مدرب منتخب تركيا السابق يدرك جيّدا أهمية تواجد فيغولي على أرضية الملعب غدا الأحد، خاصة في ظل التجربة الكبيرة التي يتمتع بها في هذا النوع من المباريات، ولمعنوياته العالية بعد تأهله “محاربي الصحراء” إلى الدور المونديالي الفاصل.