تأكيدًا للمستوى المتميز الذي بلغته بعثة الحج الجزائرية

تتويج الجزائر بالجائزة البرونزية لـ”جائزة لبَّيْتُمْ” 

تُوِّجت الجزائر، اليوم الجمعة، 29 ماي، بالجائزة البرونزية لـ”جائزة لبَّيْتُمْ” التي تمنحها وزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل “ختامه مسك” المنظم بمناسبة اختتام موسم الحج، “تأكيدًا للمستوى المتميز الذي بلغته بعثة الحج الجزائرية في خدمة ضيوف الرحمن”، وفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الدينية.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صرح بالمناسبة “أن هذا التتويج يعد مصدر فخر واعتزاز للجزائر، مشيرًا إلى أن الجزائر أصبحت، بفضل جهود جميع أعضاء البعثة بمختلف تخصصاتهم، حاضرة باستمرار على منصات التكريم وتحصد الجوائز للسنة الثالثة على التوالي”.

وثمّن الوزير جهود أعضاء البعثة الجزائرية للحج، “الذين ساهموا في رسم صورة مشرفة للجزائر وإدخال الفرحة على قلوب الجزائريين بهذا التتويج، مهنئًا حجاج الجزائر بأداء مناسكهم، ومتمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.”

كما توجه وزير الشؤون الدينية بالشكر إلى سلطات المملكة السعودية، “نظير ما وفرته من تعاون وتنسيق مثمر ساهم في نجاح موسم الحج، معربًا عن أمله في أن تواصل الجزائر تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الميادين.”

