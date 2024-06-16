تجنب أضرار الشواء على الفحم بهذه الطرق الآمنة

أثبتت الدراسات أن الشواء على الفحم يغير تركيبة اللحوم، حيث ينتج مركبات الأحماض الأمينية التي تسبب أمراضا خطيرة، ناهيك عن أن أدخنة الشواء تؤدي إلى سرطان الرئة.

كما ربطت الدراسات تناول اللحوم المشوية بخطر الإصابة بسرطان القولون، والمعدة والثدي، وفق ما نشره موقع dailymedicalinfo.

هل الفحم مسرطن؟

الفحم في حد ذاته ليس مادة مسرطنة، ولكن الطبخ به لديه علاقة بالسرطان، هناك سببان رئيسيان:

الأول هو أنك تقوم بطهي الأطعمة على درجات حرارة عالية جدا.

والثاني هو أن الطبخ بالفحم ينتج عنه الكثير من الدخان، ومن المعروف أن الدخان والطهي بدرجة حرارة عالية لبعض اللحوم مسببان للسرطان.

أين تكمن الخطورة؟

عندما يقطر عصير اللحم على الفحم والأسطح الساخنة الأخرى، فإنه يشعل النيران وينتج الدخان، يؤدي هذا إلى تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقاتالتي تلتصق باللحوم التي تشويها، حسب موقع healthline.

ما علاقة درجة الحرارة المرتفعة؟

قالت مختصة التغذية كريستل أبي راشدلـ ” الجزيرة” إن مشكلة الشواء هي أننا لا نستطيع التحكم في درجة الحرارة، ولكن عندما نرى دخانا يصعد من النار فهذا يشير إلى أن تركيز المواد المسرطنة عالية، لذلك ينصح عندها بالانتظار حتى يتوقف الدخان عن الصعود ويصبح الفحم رمادا.

ما خطورة وضع الأسياخ بشكل أفقي؟

الشي بطريقة أفقية (أي عندما يكون اللحم موضوعا بشكل أفقي على النار) يؤدي إلى ذوبان الدهن ونزوله على النار، ومن ثم يحترق ويتأكسد ويصعد ثانية للحم مع اللهب، وهذا ما يجعله مضرا.

لذلك يجب وضع اللحم بشكل عامودي ولا يكون أفقيا، بحيث ينزل الدهن إلى أسفل ولا يصل مع اللهب، وفق موقع aljazeera.

ما الطريقة الآمنة لشواء اللحوم؟

يوجد العديد من النصائح التي يؤخذ بها لتقليل خطورة تكوين المركبات المسرطنة عند شواء اللحوم، ومن هذه النصائح ما يأتي:

– الحدّ من كميَّة الدهون في اللحوم المُراد شواؤها، لتجنب نزولها على الفحم أثناء الشواء، وتسبُّبها في إنتاج مواد ضارَّة.

– نقع اللحم أو الدجاج أو الأسماك في التوابل كالثوم، والبصل، والخل، وعصير الليمون، والأعشاب، والبهارات، فقد وُجِد أنَّ التتبيل قبل الشواء يقلل تكوين مواد (HCAs) المسرطنة بنسبة بين 92%-99%.

-اللحوم والدواجن تحتاج إلى مدّة 1-2 ساعة على الأقل منقوعة في التوابل قبل الشواء، بينما يُنصَح بنقع الأسماك والخضروات لمدة ساعة على الأقل.

– تقليب اللحوم باستمرار أثناء الشواء، فاعتمادا على دراسة حديثة تتعلق بفطائر الهامبرغر، قد يساعد التقليب أثناء الشواء في منع تكوين (HCAs) المسرطنة.

-أثناء تقليب اللحوم يُنصح باستخدام الملقط أو الملعقة بدلا من استخدام الشوكة لتجنُّب ثقبه ونزول العصارة على الفحم.

– تقليل الوقت المستغرق في الشواء، ذلك بتقطيع اللحوم قطعا صغيرة ووضعها في سيخ الشواء، أو طهو اللحوم مسبقا في الفرن أو الميكرويف وإنهاء الطهو بالانتقال إلى مرحلة الشواء.

– استخدام شواية الغاز بدلا من الشواء على الفحم، أمَّا في حال تفضيل الشواء على الفحم فينصح حينئذ بشراء مدخنة للنار بهدف تقليل استخدام المواد السائلة التي تساعد في الاشتعال.

– السيطرة على اللهب، والتأكد من هدوئه قبل وضع اللحم على الشواية.

– رفع الشواية عن الحرارة، فقد يبدو طهو اللحوم بعيدا عن اللهب المباشر مفيدا.

– اختيار الفحم المناسب، بحسب موقع الاستشاري.