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الجزائر

تحديد هوية الإرهابيين الذين قتلوا في عملية للجيش بتيبازة (صور)

الشروق أونلاين
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تحديد هوية الإرهابيين الذين قتلوا في عملية للجيش بتيبازة (صور)
وزارة الدفاع
جانب من العملية

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، عن هوية الإرهابيين الذين قضىت عليهم مفارز الجيش الوطني الشعبي، الأحد، بجبل قوراية بولاية تيبازة.

وحسب بيان للوزارة يتعلق الأمر بــ:
– شارف بن يحي، المدعو ” شيخ عامر صفوان”،
– حميداني عبد الصابر المدعو”عبدو”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018،
– حميداني علي، المدعو “رمزي “، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018.

بالإضافة إلى الإرهابي الموقوف بشطال حمزة المدعو”أبو العوف البراء” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019.

ويوم الأحد،تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الأحد، من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف 1 آخر، في عملية بحث وتمشيط بجبال قوراية في تيبازة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

ووفق ما ذكره البيان، فقد أسفرت “هذه العملية النوعية، عن استرجاع:

  • مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف،
  • بندقيتين (02) مضخيتين،
  • أربعة (04) مخازن ذخيرة،
  • ثلاثة (03) نظارات ميدان،
  • هاتف نقال وأغراض أخرى.

“وتأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا”، يضيف بيان الدفاع.

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