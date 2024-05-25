تحذيرات من استعمال الأكواب البلاستكية في شرب الشاي

خطر على الصحة

انتشرت مؤخرا، ظاهرة بيع الشاي الساخن على حواف طرقات السيارات، وبالقرب من الشواطئ والمنتزهات، والأماكن السياحية، وتقديمه للزبائن في أكواب بلاستيكية، رغم تحذيرات المختصين الذين أكدوا أنها خطر على الصحة، لكون السائل الساخن عندما يوضع في الكوب يتفاعل مع المادة البلاستيكية وجزيئاتها المكونة له.

وقد أكدت جمعيات ومنظمات تعمل على حماية المستهلك، عدة مرات، أن الأكواب البلاستيكية المستعملة في بيع الشاي الساخن، خطر صحي ينتقل إلى جسم مرتشف هذا الشاي، معرضا إياه لأمراض خطيرة تظهر مستقبلا منها السرطانات، وبدورها، تدق منظمة “حمايتك” لإرشاد المستهلك ناقوس الخطر حول هذه الظاهرة.

ومن منا لم يتوقف أمام باعة الشاي المنشرين عبر الطرقات والأحياء، وبين سائقي السيارات، ليرتشف شربة شاي، يكون غالبا مقدما في كوب بلاستيكي، يحمل الكثير من المخاطر الصحية، فلطالما حذرت منظمات حماية المستهلك من هذه الظاهرة، التي انتشرت بشكل كبير السنوات الأخيرة، بعدما تحول شرب الشاي يوميا إلى إدمان لدى الكثير من الجزائريين، خاصة فئة العمال والموظفين، الذين يقضون أغلب أوقاتهم خارج منازلهم، وهم من الجنسين.

وبحسب النصائح التي يقدمها المختصون في الصحة والقائمون على حملات حماية المستهلك، يمكن لكل مدمن للقهوة أو الشاي، لاسيما إذا كانوا من أصحاب المركبات، باعتبار أنهم من أكثر الأشخاص المقبلين على شراء هذه المشروبات على حواف الطرقات، وضع كوب زجاجي داخل السيارة لاستعماله اليومي خارج المنازل عند الضرورة.

ولا غرابة، بحسب هؤلاء، أن يحمل هواة شاي وقهوة الشوارع، الذين يسيرون على أقدامهم، قارورات حافظة للمشروبات الساخنة، وملأها بالمشروب الذي يشترونه أو يقدم لهم من طرف الباعة المتجولين، أو المقاهي، وقاعات الشاي.

خطر الأكواب البلاستيكية يمتد إلى المحيط

وفي السياق، أكد رئيس المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك “حمايتك” محمد عيساوي، أن احتساء الشاي أو أي مشروب ساخن في كوب بلاستيكي يشكل خطراً على صحة المستهلك، قائلا لـ”الشروق”، إن المختصين في مجال التغذية يؤكدون “أن هذه الأكواب تتأثر وتتحلل مكوناتها في المشروب الساخن، بفعل الحرارة، ما يؤدي إلى تشكيلها خطرا كبيرا على الشخص الذي يتناولها، الذي يكون غافلا أصلا عن خطورة هذه المكونات، التي يؤدي تراكمها مع مرور الوقت في جسم الإنسان إلى الإصابة بالسرطان- عافانا الله وإياكم-“.

وتدعو منظمة “حمايتك” مدمني شرب الشاي، إلى اقتناء أكواب زجاجية، “حفاظا على صحتهم، وعلى أن تغسل جيدا وبشكل يومي”.

وطالبت المنظمة أصحاب محلات بيع الشاي بتغيير الأكواب البلاستيكية، واستبدالها بالأكواب الورقية التي هي أقل خطورة وضررا، مع ضرورة التنبيه إلى رمي الأكواب في حاويات النفايات، والتوقف عن رميها في الأماكن العامة وفي الطرقات والشوارع.. فقد أصبح الأمر ظاهرة تزعج البعض وتهدد نظافة المحيط، وتشوه المناظر الطبيعية بأشكال هذه الأكواب المنتشرة هنا وهناك.