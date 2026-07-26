تحذير من بريد الجزائر: لا تنقر على هذه الروابط حفاظا على حسابك

وجّهت مؤسسة بريد الجزائر، تحذيرا جديدا إلى زبائنها، دعتهم من خلاله إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الروابط والصفحات الوهمية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت بريد الجزائر في تحذيرها الذي نشرته مساء السبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن حماية حسابات الزبائن وأمن معلوماتهم تأتي في صدارة أولوياتها.

وأشارت إلى أن جهات مجهولة تستغل اسمها وشعارها لنشر روابط احتيالية قد تعرض البيانات الشخصية والحسابات البريدية للخطر.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى عدم النقر على أي روابط أو صفحات غير موثوقة، والتأكد دائما من أن المعلومات والعروض صادرة عبر القنوات الرسمية لبريد الجزائر.

كما ناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي صفحة أو رابط مشبوه ينتحل صفة المؤسسة، حتى تتمكن المصالح المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.

واختتمت بريد الجزائر رسالتها بالتأكيد على أن يقظة الزبائن تمثل خط الدفاع الأول لحماية بياناتهم، داعية إلى التحقق من أي رابط قبل فتحه، ومرددة شعار: “تأكد قبل أن تضغط… فحماية معلوماتك مسؤولية نتشاركها معا”.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي تشهد انتشارا متزايدا لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث يلجأ المحتالون إلى إنشاء صفحات مزيفة تنتحل صفة مؤسسات وهيئات معروفة لاستدراج الضحايا، عبر إغرائهم بمسابقات أو عروض وهمية، بهدف الاستيلاء على بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم البنكية والبريدية.

والأحد الماضي، حذرت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، من تزايد محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي ينفذها أشخاص مجهولون ينتحلون صفة أفراد تابعين للمؤسستين، بهدف الاستيلاء على بيانات المواطنين وسلب أموالهم، داعية إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية والإبلاغ الفوري عن هذه الممارسات.