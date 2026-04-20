تحويل التراث الثقافي إلى قوة اقتصادية وتنموية

للمساهمة في تنويع مصادر الدخل... بن دودة:

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أن برنامج القطاع للفترة 2026-2028 يمثل تحولاً استراتيجياً في مقاربة الدولة للتراث الثقافي، حيث ينتقل من مجرد حماية وصون الموروث إلى مرحلة التثمين والاستثمار، بما يجعله رافداً اقتصادياً واعداً يسهم في دعم التنمية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.

وأوضحت الوزيرة، خلال استضافتها في برنامج “فوروم الأولى” عبر الإذاعة الجزائرية، أن هذا التوجه الجديد يعكس رؤية شاملة تهدف إلى إدماج الثقافة ضمن الديناميكية الاقتصادية للبلاد، مع تثمين الرصيد الحضاري الجزائري واستثماره في مجالات السياحة والصناعات الإبداعية. وفي هذا السياق، أبرزت أن الجزائر حققت خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025 تقدماً كبيراً في مجال جرد وتصنيف الممتلكات الثقافية، حيث تم تسجيل أكثر من 1126 ممتلكاً ثقافياً عقارياً، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لحماية التراث الوطني المادي وغير المادي.

كما كشفت عن إطلاق مشاريع ترميم كبرى تشمل مواقع تاريخية بارزة، على غرار قصر الباي بوهران والمساجد العتيقة عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى إنشاء عشرة متاحف جديدة تم تدشينها بمناسبة شهر التراث، ومنح أكثر من 210 رخصة بحث وتنقيب أثري.

وفي إطار تعزيز الإشعاع الثقافي الدولي، أشارت بن دودة إلى العمل على تسجيل عدد من العناصر التراثية ضمن قائمة منظمة اليونسكو، إلى جانب تنظيم ملتقيات دولية متخصصة، من بينها ملتقى الرسوم الحجرية وملتقى الفكر الأغسطيني، بما يعزز مكانة الجزائر على الساحة الثقافية العالمية.

كما شددت على أهمية الدبلوماسية الثقافية، مشيرة إلى دور الأوركسترا الفيلهارمونية في رفع الذائقة الفنية وتمثيل الجزائر في المحافل الدولية، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي القطاع السينمائي، اعتبرت الوزيرة أن الرهان الأكبر يتمثل في الانتقال من دعم الإنتاج إلى بناء صناعة سينمائية متكاملة، مع توسيع شبكة العرض السينمائي من 14 إلى 50 شاشة، بما يعيد الحيوية لهذا المجال الثقافي الحيوي.

وختمت بن دودة بالتأكيد على أن سنة 2026 ستكون حافلة بالتظاهرات الثقافية الدولية والوطنية، في إطار استراتيجية ترمي إلى دعم الإبداع، وتعزيز حضور الثقافة الجزائرية إقليمياً ودولياً.