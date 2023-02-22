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ترامب: الحرب العالمية الثالثة لم تكُن بهذا القرب من قبل!

الشروق أونلاين
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ترامب: الحرب العالمية الثالثة لم تكُن بهذا القرب من قبل!
أرشيف
دونالد ترامب

حذّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أن الحرب العالمية الثالثة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، متّهما الإدارة الأمريكية الحالية بالسعي لنشوبها.

وقال ترامب في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام دولية يوم الثلاثاء:”لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب”.

وأضاف يقول:”لقد كنت الرئيس الوحيد الذي رفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين. لقد كانوا يعرفون فقط كيف يدخلون الولايات المتحدة في صراع”.

وتابع ترامب:”هؤلاء الأشخاص يسعون إلى المواجهة منذ فترة طويلة. الآن نحن نترنح على حافة الحرب العالمية الثالثة، والكثير من الناس لا يرون ذلك”.

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