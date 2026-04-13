ترامب يفرض حصار بحريا على هرمز.. وطهران تتحدى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حصار مضيق هرمز سيبدأ اليوم الاثنين، وإن دولا أخرى تعمل على منع إيران من بيع النفط.

ويبدأ الجيش الأميركي الاثنين، بتنفيذ حظر على حركة الملاحة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج، بعد انهيار محادثات السلام في باكستان وتحميل واشنطن المسؤولية لإيران لرفضها التخلي عن طموحاتها النووية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحصار سيشمل جميع الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، مؤكدة أنه سيشمل كافة السفن التجارية بمختلف جنسياتها، سواء الداخلة إلى السواحل الإيرانية أو الخارجة منها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن -بعد ساعات من تعثر المفاوضات- أن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور في حصار مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران.

وكالة تسنيم: التمادي في التهديدات سيغلق باب المندب أيضا

وعقب التصريحات الأخيرة لترامب بشأن فرض حصار بحري على إيران وتقييد حركة السفن في مضيق هرمز، قال مصدر مطلع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء إن هذا النوع من تهديدات ترامب لم يعد له أي أثر أو مصداقية؛ فلو كانت هذه التهديدات مجدية، لما سعى ترامب يائساً لطلب وقف إطلاق النار وسط المعارك.

وأكد المصدر أن مثل هذه المواقف لا تساهم في حل القضايا، بل على ترامب أن يخشى من أن تؤدي هذه الحماقات والتمادي في التهديدات إلى فقدان السيطرة على باب المندب أيضاً، مما سيضع عملية نقل الطاقة والتجارة العالمية في تلك المنطقة أمام تحديات أكبر وأكثر كلفة.

من جانبه، قال متحدث باسم القوات ​المسلحة الإيرانية اليوم ‌الاثنين إن فرض الولايات المتحدة لقيود على ​السفن في المياه ​الدولية أمر غير قانوني ⁠و”يصل لدرجة ​القرصنة”، مضيفا أن إيران ​ستنفذ بحزم “آلية دائمة” للسيطرة على مضيق هرمز في ​أعقاب التهديدات ​الأمريكية بالسيطرة عليه.

وأضاف أن موانئ ‌الخليج ⁠يجب أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون متاحة ​لأحد، ​مشيرا ⁠إلى أنه لن يكون هناك ​أي ميناء في ​الخليج ⁠أو في خليج عمان بمأمن إذا ⁠تعرضت ​الموانئ الإيرانية ​للخطر.