تربص “الخضر” ينطلق الاثنين بالدوحة.. وهذا هو مخطط الرحلة 

في حضور جميع اللاعبين المحترفين

يستعد المنتخب الوطني للدخول في تربص مغلق الاثنين المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون المقررة ما بين 9 جانفي و6 فيفري المقبلين، بحضور جميع اللاعبين من بينهم الناشطين في الدوريات الأوروبية.

وسيطير المنتخب الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة في رحلة خاصة وغير مباشرة من مطار هواري بومدين الدولي مباشرة نحو العاصمة الفرنسية باريس، أين سيتجمع جميع اللاعبين بما فيهم المحترفين في الدوريات الأوروبية لشد الرحال في نفس اليوم الاثنين إلى قطر، للدخول في تربص مغلق لـ15 يوما قبل شد الرحال نحو العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكان المنتخب الوطني قد تربص في العاصمة الدوحة قبل خوض نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر، أين عاد بالتاج القاري من العاصمة القاهرة بعد فوزه على المنتخب السنغالي في مباراة النهائي بهدف يتيم، حمل توقيع مهاجم السد القطري بغداد بونجاح.

مواجهتا غامبيا وغانا لاختبار قوة “الخضر” قبل “الكان”

وتعتبر الدوحة فأل خير على المنتخب الوطني، حيث وفضلا عن تحقيق كأس إفريقيا 2019، فإن المنتخب المحلي هو الآخر تمكن من العودة بالكأس العربية من هناك قبل أسبوع من الآن. كما تتوفر قطر على مرافق رياضية في المستوى ومعدات متطورة تساعد المنتخب الوطني على التحضير الجيد لنهائيات كأس إفريقيا 2021، المؤجلة إلى جانفي 2022 بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد، ما جعل المدرب جمال بلماضي لا يتوانى في اختيار الدوحة مكانا للتربص.

وخلال تربص الدوحة الذي يعد الوحيد لكتيبة “المحاربين” قبل الموعد القاري، سيخوض أبطال إفريقيا، مواجهتين وديتين الأولى يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا، قبل أن يطيروا إلى دوالا الكاميرونية.

ولن تخوض المجموعة الأولى للاعبين أي تربص بالجزائر والمتكونة أساسا من الجناح الأيسر، يوسف بلايلي، (دون ناد منذ فسخ عقده مع فريقه قطر القطري) والمدافع عبد القادر بدران (الترجي التونسي)، العائدين يوم الأحد الماضي من الدوحة بعد مشاركتهما في كأس العرب، فيفا 2021، رفقة المنتخب الوطني المحلي، بقيادة المدرب مجيد بوقرة.

وسيقيم ” الخضر” في العاصمة ياوندي، بفندق أنومو الواقع بونانجو (شارع إداري)، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية، بينما تجرى التدريبات بالملحق الجنوبي لملعب جابوما، الذي سيحتضن مباريات المجموعة الخامسة، التي تضم، الجزائر، سيراليون، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

ويستهل المنتخب الوطني حملة الدفاع عن لقبه، يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، أمام سيراليون، بملعب جابوما بدوالا (00ر14سا، توقيت جزائري)، قبل تحدي منتخب غينيا الاستوائية، يوم الأحد 16 جانفي 2022 بدوالا (00ر20سا)، ثم كوت ديفوار، الخميس 20 جانفي 2022، في نفس الملعب ( 00ر17سا).