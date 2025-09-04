تربية.. إعلان نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين بهذا التاريخ

كشفت وزارة التربية الوطنية بخصوص التوظيف بصيغة التعاقد أن المترشحين المسجلين عبر المنصة الرقمية “توظيف” يمكنهم الاطلاع على نتائج المعالجة الآلية لطلباتهم ابتداءً من الخميس 11 سبتمبر 2025، من خلال الرابط: https://tawdif.education.dz.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنها ستُعلن يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 عن نتائج المرحلة الإضافية للمعالجة الآلية الخاصة بطلبات الأساتذة المرسمين الراغبين في النقل خارج الإدارات المستخدمة، بعنوان السنة الدراسية 2025-2026 حيث سيكون عبر الحسابات الخاصة بالأساتذة في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للقطاع على الرابط: https://ostad.education.dz.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تندرج بعد استكمال إجراءات تعيين الأساتذة الذين قُبلت طلبات نقلهم في المرحلة السابقة وما أسفرت عنه من مناصب مالية شاغرة بولاياتهم الأصلية، حيث سيتم استغلال هذه المناصب بشكل كامل لتلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات المتبقية، قبل اللجوء إلى التوظيف بصيغة التعاقد.

وسيُطلب من الأساتذة الذين تُقبل طلباتهم في هذه المرحلة اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب في التعيين بها خلال الفترة الممتدة من الأحد 7 سبتمبر على الساعة الثانية زوالًا إلى غاية الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 منتصف الليل.