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تربية..الاعلان عن موعد سحب استدعاءات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

الشروق أونلاين
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تربية..الاعلان عن موعد سحب استدعاءات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

 كشفت وزارة التربية الوطنية، عن الموعد الرسمي لسحب الاستدعاءات الخاصة بمترشحي شهادتي التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، اليوم السبت، فان موعد سحب الإستدعاءات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون ابتداء من يوم 04 ماي إلى غاية يوم 03 جوان 2025، فيما سيكون موعد سحب استدعاءات امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من 11 ماي إلى غاية يوم 19 جوان 2025.

وحسب المصدر ذاته، فان سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين يكون من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمدراء المؤسسات التربوية وفضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

وبخصوص سحب الاستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فتكون على الرابطين التاليين: bac.onec.dz بالنسبة لشهادة البكالوريا و bem.onec.dz بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فيتم سحب الاستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فبخصوص شهادة البكالوريا تكون من على موقع bac.onec.dz وبالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط تكون على موقع bem.onec.dz

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