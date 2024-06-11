ترميم 1500 مخطوطة عثمانية في الأغواط

"أُتلِفت بشكل ممنهج خلال الاحتلال الفرنسي"

قامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، بترميم 1500 مخطوطة عثمانية في الأغواط، لنقلها إلى وسائط رقمية.

وقال منسق “تيكا” في الجزائر غوكشان قالقان، لوكالة الأناضول، خلال حفل توزير الشهادات على الأكاديميين المشاركين في الترميم، إن “المخطوطات أُتلِفت بشكل ممنهج في جميع مدن الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي”.

وأكد قالقان أن “هناك مخطوطات كانت محفوظة في بعض المساجد والزوايا الصوفية والمنازل. وبقيت حتى يومنا هذا”.

مضيفا:”عندما باشرت تيكا هذا المشروع، بدأ أشخاص من مدن جزائرية عدّة الاتصال بمكتبنا وإبلاغنا بأن لديهم مخطوطات”.

كما أشار المتحدث إلى أن “المشروع يسلط الضوء على التاريخ التركي الجزائري المشترك. ويسهم في تشكيل وعي كبير بالمخطوطات في الجزائر”.

وأنجز مشروع ترميم المخطوطات بالتعاون بين “تيكا”، وجمعية المخطوطات التركية، ومركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط، بمشاركة 22 أكاديميا وخبير.