اكتشاف رسالة من أحد المنفيين الجزائريين نحو كاليدونيا إلى السلطان العثماني

وثيقة تاريخية نادرة

توصل مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط إلى اكتشاف وثيقة تاريخية “نادرة”. تتمثل في رسالة وجهها أحد المنفيين الجزائريين نحو كاليدونيا، إلى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

ويتعلق الأمر، حسب ما أوضحه مدير المركز أحمد بن الصغير، بأحد أبطال المقاومات الشعبية التي خاضها الشيخ الحداد والشيخ المقراني ضد الاستعمار الفرنسي.

وتنقل هذه الوثيقة “معاناة الأسرى المسلمين الجزائريين، أثناء نقلهم القسري، ونفيهم من بلادهم إلى أقاصي جزيرة كاليدونيا. ومحاولات الهروب من المنفى من قبل هؤلاء المنفيين.

حيث تكشف الوثيقة، التي تعود إلى سنة 1298 هجري (1880 ميلادي)، كيف نجح كاتبها “عزيز بن الشيخ الحداد”، في الهروب من المنفى. وأدائه فريضة الحجّ في الطريق إلى الجزائر.

والوثيقة مكتوبة بخط مشرقي في 4 صفحات، “ويبدو أنه تنقصها صفحتان على الأقل في آخرها. لكن المتبقي منها نقل كثيرا مما كان مجهولا حول القضية”، يقول بن الصغير.

وصُدّرت الرسالة بعبارة “الرجاء في الله وفي السلطان عبد الحميد نصره الله”. حيث كان من المفترض أن تصل إلى السلطان العثماني، لكنها “رجعت إلى الجزائر، ربما بعودة كاتبها ومعه محفوظاته”.

“ليستقر بها المقام في مقتنيات ومحفوظات الخزانة العائلية للشيخ سيدي الحاج بن شاعة بن علي الحرزلي بالأغواط، والتي تحوي الكثير من النفائس والوثائق والمخطوطات الهامة”، يضيف الباحث.