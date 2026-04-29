تسارع غير مسبوق في مشاريع الطاقات المتجددة بالجزائر

تسارع الجزائر وتيرة تطوير الطاقات المتجددة ضمن برنامج يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، مع إنتاج 3000 ميغاواط في المرحلة الأولى وإدخال أكثر من 1400 ميغاواط إضافية خلال العام الجاري، ما يعزز قدرات توليد الكهرباء ويتيح توفير ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وفي هذا الإطار، ووفقًا لمتابعات منصة الطاقة المتخصصة، فقد دعّمت محطة بسكرة للطاقة الشمسية الشبكة الوطنية بقدرة 220 ميغاواط، ضمن مشروع يمتد على مساحة 400 هكتار ويضم 23 حقلًا فرعيًا وأكثر من 379 ألف لوح شمسي، ما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، وقد أُنجز في نحو 16 شهرًا موفرًا 600 منصب شغل، مع 10 مناصب دائمة عند التشغيل.

وبالتوازي مع التوسع في الطاقات النظيفة، أُطلق مشروع محطة تقليدية كبرى بقدرة 1406,017 ميغاواط، تمتد على مساحة 40 هكتارًا وبغلاف مالي يُقدّر بـ184,09 مليار دينار، على أن تُنجز خلال 48 شهرًا، مع توفير 1500 منصب شغل خلال الإنجاز و500 منصب عند الاستغلال.

وتعتمد هذه المنشأة على تكنولوجيا الدورة المركبة التي تتيح تقليص استهلاك الوقود بنحو 30 بالمائة، من خلال الجمع بين توربينات الغاز والبخار، ما يعزز الكفاءة الطاقوية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية.

كما دخلت مؤخرًا محطتان شمسيتان الخدمة بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، فيما يجري تنفيذ 22 محطة أخرى بنسبة تقدم تُقدّر بنحو 40 بالمائة، في مؤشر على تسارع تنفيذ المشاريع الطاقوية.

وتشير التقديرات إلى أن كل 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية يمكن أن يوفر نحو 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يعني أن القدرات المرتقبة خلال العام الجاري، والمقدرة بـ1.5 غيغاواط، قد توفر نحو 750 مليون متر مكعب، بما يسمح بتوجيه كميات إضافية نحو التصدير في ظل الطلب الدولي المتزايد.

وتسهم هذه المشاريع في دعم أمن التزويد بالكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز موقع الجزائر كممون موثوق للطاقة، مع فتح آفاق مستقبلية لتصدير الكهرباء بفضل تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج.