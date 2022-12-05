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اقتصاد
لدى افتتاحه المؤتمر الإفريقي الأول للقطاع.. الوزير الأول يأمر:

تسريع دراسة ملفات تمويل المؤسسات الناشئة

كمال. ل
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تسريع دراسة ملفات تمويل المؤسسات الناشئة
ح.م

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين، إن الجزائر بلغت مراحل متقدمة في إطار الاستراتيجية المسطرة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتطوير المؤسسات الناشئة، وهي تطمح لبلوغ مليون حامل مشروع السنة القادمة.
وأوضح الوزير الأول، خلال افتتاحه لمعرض للشركات الناشئة، على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، الذي افتتح تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أن “هذا التقدم المحرز جاء بفضل مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي كان المؤسس لمناخ المؤسسات الناشئة في الجزائر ووضع، مع أول حكومة (منذ توليه رئاسة البلاد) وزارة مكلفة بالمؤسسات الناشئة”.
وخلال استماعه لمختلف عروض وانشغالات مسيري هذه الشركات، دعا بن عبد الرحمن، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، الشباب الجزائري للالتفاف أكثر حول هذه الاستراتيجية.
وأمر الوزير الأول بتسريع دراسة الملفات على مستوى الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة قصده تمكينها من الحصول على مصادر التمويل الضرورية.
وتابع بأن محفظة تسيير صناديق الاستثمار الولائيه، المقدرة بـ58 مليار دج، بمعدل مليار دينار لكل ولاية، ستسمح بتعزيز قدرة الصندوق أكثر على تمويل أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة.
وأشار إلى وجوب التحول من التسيير الإداري البحت إلى التسيير الاقتصادي قائلا: “لابد من المضي في المقاربات الاقتصادية والمالية في تسيير المؤسسات الناشئة”.
وأكد على أهمية التكوين لتمكين الشباب من الحصول على الخبرة اللازمة وتحفيزهم لإطلاق مشاريعهم، مؤكدا عزم الدولة على تقديم كل الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة الوطنية.
ودعا هذه المؤسسات إلى رفع تحدي إنتاج الشرائح الإلكترونية الخاصة بوثائق التعريف البيومترية محليا وتوسيع المشاريع الخدماتية التي تروج للسياحة لاسيما في الجنوب.
يذكر أن المعرض عرف مشاركة 20 مؤسسة منها 12 من دول إفريقية ضمن حاضنة “incub me” و8 مؤسسات جزائرية، تهتم بتخصصات التجارة الإلكترونية والصناعات والتكنولوجية والمالية والنقل والخدمات والتعليم.

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