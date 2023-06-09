تسع روايات جزائرية في القائمة الطويلة لجائزة كتارا

منها ثلاثة أعمال منشورة وستة أعمال غير منشورة

سجلت الجزائر حضورها في القائمة الطويلة لجائزة كتارا للرواية العربية بتسعة أعمال رواية منها ثلاثة أعمال في فرع الرواية المنشورة وستة أعمال في فئة الرواية غير المنشورة.

وضمن فرع الرواية المنشورة أعمال كل من “نوبة الغريبة” لمحمد لمين بن الربيع و”نيران وادي عينوز” لمحد ساري و”روشي” لمحمد كمون.

فيما ضمت قائمة الأعمال غير المنشورة ستة أعمال هي” تلاسين” لدلال فاضلي، و”سيبقى في أعيننا” لذويبي الصديق، “السفارة ذات السنامين” لعبد الرزاق بوقطوش، وقمقم العفريت لبلغنامي عبد الرحيم و”البروفات الأخيرة” لبوري مصطفى.

وكانت جائزة كتارا للرواية قد أعلنت أول أمس عن القائمة الطويلة لأعمال الدورة التاسعة، حيث ضمت كتابا من 14 دولة عربية تصدرت فيها مصر ترتيب القائمة بـ19 رواية، تلتها سوريا بـ9 روايات، ثم لبنان والأردن بـ5 روايات لكل دولة، والكويت والمغرب بـ4 روايات، والجزائر بـ3 روايات، والسعودية وعمان والعراق وفلسطين بروايتين لكل دولة، وأخيرا رواية واحدة لكل من السودان وتونس وموريتانيا.

فيما ضمت قائمة فئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 12 دولة عربية، جاءت مصر في المرتبة الأولى بـ13 رواية، تلاها المغرب بـ11 رواية، ثم تونس بـ10 روايات، وكان نصيب سوريا والجزائر 6 روايات لكل منهما، والعراق 5 روايات، وشارك كل من لبنان والأردن واليمن بروايتين من كل دولة، وأخيرا السعودية والسودان وليبيا برواية واحدة من كل دولة.

وحسب بيان كتارا فقد عرفت الدورة التاسعة للجائزة مشاركة 1491 عمل، حيث بلغ عدد الروايات غير المنشورة 833 رواية، في حين بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.