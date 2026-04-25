تم إطلاق عملية تصدير 33 شحنة من المنتجات الجزائرية المختلفة نحو موريتانيا من ولاية تندوف، وفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية اليوم السبت، 25 أفريل.

ووفقا لذات المصدر، شملت هذه العملية منتجات متنوعة، من بينها مواد البناء، والمواد الغذائية، والتمور، والمواد البلاستيكية، إضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية.

وشارك في العملية 10 متعاملين اقتصاديين، في “خطوة تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية على ولوج الأسواق الإقليمية وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الخارج”.

وتم يوم أمس الجمعة أيضا بتندوف افتتاح معرض المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير تحت شعار” تندوف بوابة التصدير نحو دول إفريقيا الغربية’‘، الذي سيتواصل إلى غاية 27 من أبريل الجاري.

ووفقا للوكالة نقلا عن القائمين على هذه التظاهرة، فإن هذا الحدث المنظم، بالتنسيق مع السلطات المحلية، يعرف مشاركة 104 مؤسسة جزائرية تنشط في مجالات الإنتاج والخدمات، إلى جانب 45 مؤسسة حرفية، في خطوة تهدف إلى إبراز القدرات الوطنية والترويج للمنتوج الجزائري بمختلف أنواعه.