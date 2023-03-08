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الجزائر

تصريحات جديدة لوزيرة الخارجية الفرنسية حول العلاقات مع الجزائر

الشروق أونلاين
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تصريحات جديدة لوزيرة الخارجية الفرنسية حول العلاقات مع الجزائر
ح.م

دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، عن سياسة بلادها مع الجزائر.

وردّاً على الانتقادات التي وجّهها العديد من النواب بهذا الشأن، قالت كولونا “بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعيّن علينا جميعاً أن نعمل من أجل أن تكون هذه العلاقة (الفرنسية – الجزائرية)، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين”.

وجرى طرح هذا الملف على خلفية استدعاء الجزائر مؤخّراً لسفيرها في فرنسا احتجاجاً على عملية الإجلاء السرّية لأميرة بوراوي والتي جرت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

ويأتي موقف كولونا كترجمة لمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بالجزائر، بعيدا عما وصفه بـ”الجدل” الراهن.

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