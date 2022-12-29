-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تصنيف الجامعة الجزائرية في المؤشرات الدولية.. بداري يعلق

الشروق أونلاين
  • 173
  • 0
تصنيف الجامعة الجزائرية في المؤشرات الدولية.. بداري يعلق
ح.م

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الخميس، أن مصالحه تسعى إلى تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية.

وفي رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة حول تصنيف الجامعات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، قال بداري إن قطاعه يسعى لتكون للجزائر مراتب محترمة جدا في هذا الشأن.

وأشار الوزير  إلى أن القطاع ستكون لديه مؤشرات لهذا المسعى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح بداري أن وزارة التعليم قامت بالتوقيع على 29 اتفاقية توأمة بين مختلف مؤسسات التعليم والجامعات الدولية وهذا من أجل أن تكون الجزائر وقطاعها قوة ناعمة.

مقالات ذات صلة
الجزائر ماضية في تعزيز صرح مؤسساتها وحماية مكتسباتها

الجزائر ماضية في تعزيز صرح مؤسساتها وحماية مكتسباتها

عرقاب يترأس الجمعية العامة لمُجمّع مناجم الجزائر

عرقاب يترأس الجمعية العامة لمُجمّع مناجم الجزائر

وزير الداخلية السعودي في زيارة للجزائر

وزير الداخلية السعودي في زيارة للجزائر

7 سنوات حبسا ومصادرة جميع ممتلكات محمد لوكال

7 سنوات حبسا ومصادرة جميع ممتلكات محمد لوكال

الفصل في قضية خروج سيارات طحكوت من الميناء هذا الأربعاء

الفصل في قضية خروج سيارات طحكوت من الميناء هذا الأربعاء

كاميرات المراقبة.. “عيون” الجيش التي لا تنام

كاميرات المراقبة.. “عيون” الجيش التي لا تنام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد