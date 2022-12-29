تصنيف الجامعة الجزائرية في المؤشرات الدولية.. بداري يعلق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الخميس، أن مصالحه تسعى إلى تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية.

وفي رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة حول تصنيف الجامعات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، قال بداري إن قطاعه يسعى لتكون للجزائر مراتب محترمة جدا في هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن القطاع ستكون لديه مؤشرات لهذا المسعى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح بداري أن وزارة التعليم قامت بالتوقيع على 29 اتفاقية توأمة بين مختلف مؤسسات التعليم والجامعات الدولية وهذا من أجل أن تكون الجزائر وقطاعها قوة ناعمة.