تصنيف دولي للجامعات: هواري بومدين الأولى في الجزائر 

صنفت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الأولى في الجزائر من بين 107 مؤسسة جامعية مدرجة في تصنيف “ويبومتريكس” العالمي.

وأفاد تصنيف حديث لمختبر المقاييس الالكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الإسبانية، الاثنين، أن جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا افتكت المرتبة الأولى وطنيا من بين 107 مؤسسة جامعية جزائرية مدرجة في تصنيف “ويبومتريكس” العالمي، تلتها جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة ثم جامعتي أبو بكر بلقايد بتلمسان وجامعة المسيلة.

وأبرز ذات المصدر أن هذا التصنيف يتمحور حول “مؤشرات أكاديمية صارمة تتعلق أساسا بجودة إنتاج البحث العلمي ومدى قدرة المؤسسة الجامعية على نشر العلم والمعرفة عبر الانترنت, ويعتبر من أبرز التصنيفات العالمية إذ يضم أكثر من 31000 مؤسسة جامعية تابعة لأكثر من 200 دولة”.

ويذكر أن تصنيف “ويبمتريكس” يعتبر تصنيفاً عالمياً متخصصاً بمواقع الجامعات الالكترونية يصدر عن مختبر المقاييس الالكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الإسبانية – الذي يعد أكبر هيئة عامة للبحوث في إسبانيا – بشكل دوري كل ستة أشهر معتمداً على ثلاثة معايير وهي:

1- المعيار الأول يمثل عدد الأبحاث العلمية والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونياً ضمن نطاق موقع الجامعة الالكتروني، وله (40%).

2- المعيار الثاني يمثل عدد الإستشهادات للإبحاث العلمية من خلال موقع جوجل للإستشهادات البحثية، وله (10%).

3-المعيار الثالث يمثل عدد الروابط الخارجية التي تشير إلى موقع الجامعة وسهولة الوصول إلى الموقع الالكتروني من خلال محركات البحث العالمية، وله (50%).

هذا ترتيب الجامعات الجزائرية حسب تصنيف دولي

ويوم 3 ديسمبر 2022، كشف تصنيف دولي عن قائمة أفضل الجامعات الجزائرية محليا، وكذا ترتيبها الإفريقي والعربي.

ويقوم الموقع الدولي AD sientific index المختص، بتصنيف الجامعات والمعاهد محليا، قاريا، اقليميا ودوليا وهذا حسب عدد من المؤشرات.

وبالنسبة لتصنيف الجامعات الجزائرية محليا فقد احتلت جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس المرتبة الأولى وطنيا من أصل 50 جامعة، والـ13 إفريقيا وعربيا، لتكون بذلك الجامعة الجزائرية الوحيدة التي ضمها تصنيف أفضل الجامعات العربية.

المرتبة الثانية محليا افتكتها جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة 1، كما حصدت المرتبة 44 افريقيا وهذا من أصل 50 جامعة شملها التصنيف.

أما المرتبة الثالثة محليا فكانت من نصيب جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة.

ويرتكز التصنيف على مجموعة المؤشرات التي تهتم بنشر الدراسات، المقالات العلمية والأكاديمية التي ينشرها الأساتذة والباحثون في المجلات والدوريات الدولية المتخصصة والمصنفة عالميا.

وفيما يلي الجدول الذي يوضح ترتيب 50 جامعة جزائرية محليا: