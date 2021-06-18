تعديل في سلم التنقيط وتخفيض في معامل الرياضيات لامتحان “البيام”

لجنة "قراءة واستماع" للتدقيق في المواضيع لإنصاف المترشحين

مترشحون يطالبون بمراعاة ظروف التمدرس في عملية التصحيح

نصبت وزارة التربية الوطنية “لجنة قراءة واستماع”، تضم أساتذة ومفتشين، ستوكل لها مهمة التدقيق في موضوع مادة الرياضيات الذي طرح على المترشحين في اليوم الثاني من امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، إذ تقرر إدخال تعديلات على “سلم التنقيط” بالتخفيض في أحد المعاملات إلى النصف بغية إنصاف الممتحنين.

أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن الوزارة الوصية قد تلقت شكاوى عديدة من قبل عدد كبير من التلاميذ حول طبيعة المواضيع التي طرحت عليهم في اختبار مادة الرياضيات في اليوم الثاني من امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، والتي وردت حسبهم صعبة جدا، حيث شرحوا الصعوبة الكبيرة التي واجهوها في معالجة “الوضعية الإدماجية” والتي شكلت لهم “صدمة”، وعليه فقد سارعت الوزارة إلى تنصيب “لجنة قراءة واستماع” على المستوى المركزي تضم أساتذة و مفتشين، ستتكفل بإعادة قراءة الموضوع والتدقيق فيه مجددا للوقوف على مكامن الخلل والعمل على معالجته واستدراكه، إذ تقرر مبدئيا إعادة النظر في “سلم التنقيط”، من خلال التخفيض في المعامل الخاص “بالوضعية الإدماجية” من 8 معاملات إلى أربعة معاملات فقط على أن يتم توزيع باقي العلامات على التمارين الأربعة الأخرى.

كما وجه مترشحون نداء مستعجلا لمصالح الوزارة الوصية، للتدخل لدى رؤساء لجان التصحيح على مستوى مراكز التصحيح الـ70 التي ستفتح أبوابها في 22 جوان الجاري وتغلق في الـ3 جويلية المقبل، ضرورة مراعاة ظروف التمدرس الاستثنائية التي طبعت الموسم الدراسي الجاري والذي فرض التدريس “بنظام التفويج”، وكذا الأخذ بعين الاعتبار صعوبة “الوضعية الإدماجية” التي وردت “تعجيزية” حسبهم.

بالمقابل، سيعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر موقعه الرسمي عن نتائج الامتحان في الـ5 جويلية المقبل، ليتم فيما بعد البدء في عقد مجالس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي قبل الخروج إلى العطلة الصيفية، إذ سيتم الاعتماد على بطاقة رغبات تلاميذ السنة رابعة متوسط وكذا على نتائجهم المحققة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني من الموسم الدراسي الجاري.