تعديل كيفيات الانتقال في تكوينات الليسانس والماستر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقرر:

أتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة للطلبة بطور الماستر 1 الانتقال بالديون بعد ما كان ذلك غير ممكن من قبل، كما أمرت ولأول مرة بإنشاء خلية تتكفل بتسيير ديون الطلبة لجميع السنوات مع تنظيم الامتحانات الخاصة بها خارج الدورات العادية.

وفي السياق، أقرَت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديلات على القرار الصادر في فيفري 2023 الذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها، وهذا من خلال القرار الصادر بتاريخ 25 جويلية 2023 والحامل لرقم 1023، والذي ذكرت فيه بداية بأن عملية التسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد حصريا عبر المنصة الالكترونية بروغرس.

أهمية اكتساب القدرات المقاولاتية من خلال التكوين

وأفاد ذات القرار بأن التكوين للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر ينظم في شكل سداسيات، حيث أن الحصول على شهادة الليسانس يتم في ثلاث سنوات أي ستة سداسيات، وينظم التكوين للحصول على شهادة الماستر في الجامعات والمراكز الجامعية في سنتين أي أربعة سداسيات، أما ماستر المدارس العليا فينظم في ثلاث سنوات أي ستة سداسيات، فيما ينظم التكوين للحصول على شهادة الماستر في المدارس العليا التي لا تضمن التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية في شكل مسار موحد ومتتابع يتضمن تكوينا قاعديا سنتين أي أربعة سداسيات، وتكوينا متخصصا في ثلاث سنوات أي ستة سداسيات.

ويقسم هذا التكوين إلى ميادين تضم شعبًا تتفرع إلى تخصصات ذات بعد أكاديمي أو مهني، حيث يضم التكوين في الليسانس والماستر وحدات التعليم أساسية ومنهجية وأفقية واستكشافية، وتتضمن الوحدات التعليمية تعليما إجباريا، وآخر اختياريا، وينظم التكوين لنيل شهادة الليسانس والماستر في مجموعة من المواد تضمن على شكل دروس، وأعمال موجهة، وأعمال تطبيقية، ومحاضرات وتربصات، وورشات عمل، وركزت الوزارة في هذا القرار على أهمية اكتساب القدرات المقاولاتية من خلال التكوين المتمم بنيل شهادة الليسانس وشهادة الماستر وهذا بطريقة تسمح للطلبة باكتساب القدرات المقاولاتية التي تمكنهم من البناء الذاتي لمشاريعهم المهنية.

هذه هي معايير الانتقال وضوابطها من سنة إلى أخرى

وبخصوص معايير الانتقال، أكد ذات القرار بأنه يسمح الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التكوين لنيل شهادة الليسانس للطالب الذي إما اكتسب السداسيين الأولين لمسار التكوين بمجموع ستين (60) رصيدا سواء عن طريق التعويض أو دون تعویض، وفي حال ما اكتسب 30 رصيدا على الأقل ما بين السداسين ينتقل الطالب بديون، أما الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة من التكوين لنيل شهادة الليسانس للطالب فيكون إما باكتساب السداسيات الأربعة الأولى لمسار التكوين بمجموع مائة وعشرين رصيدا، سواء عن طريق التعويض أو بدون تعويض، أو اكتسب تسعين رصيد على الأقل، وفي هذه الحالة، ينتقل الطالب بديون، ويمكن للطالب الذي اكتسب مائة وعشرين رصيدا خلال الخمس سنوات في مسار تكوينه الاستفادة استثنائيا من التسجيل لسنة سادسة اضافية، وهذا في حالة الإخفاق، وبعد التسجيل السادس يستفيد الطالب من التسجيل الأكاديمي، حيث يسمح له باجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة فقط، ولا يؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين.

الانتقال بدين من السنة أولى ماستر إلى الثانية مسموح

وعدلَ ذات القرار المادة 60 الخاصة بالانتقال في سنوات الماستر التي تضمنها القرار الصادر في فيفري 2023 والتي كانت لا تسمح للطلبة بالانتقال بدين من الأولى إلى الثانية ماستر، حيث تمنح الوزارة وفقا للقرار الجديد للطلبة في الماستر فرصتين للانتقال سواء من خلال اكتساب السداسيين الأولين لمسار التكوين بمجموع ستين رصيدا عن طريق التعويض أو بدون تعويض، أو الانتقال بديون من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر، إذا تحصل على 45 رصيدا على الأقل، وتحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشروطة لمواصلة الدراسات في التخصص، فيما تكتسب السنة الثانية من التكوين بدون تعويض ما بين السداسين الثالث والرابع، وفي حالة الإخفاق في الدورة العادية، يمكن للطالب المشاركة في الدورة الاستدراكية بالنسبة للاختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة وفي هذه الحالة يحتفظ الطالب بالمواد المكتسبة ويتقدم لإجراء الاختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة، وفي حالة عدم اكتساب 120 رصيد خلال ثلاث سنوات من التكوين في الماستر، يستفيد الطالب من التسجيل الأكاديمي، حيث يسمح له باجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة فقط، ويُسمح له أيضا مناقشة مذكرة التخرج.

ووفقا لذات القرار، أمرت الوزارة بإنشاء خلية بالكليات أو معاهد المؤسسات الجامعية تتكفل بتسيير ديون الطلبة، وتتمثل مهامها في إحصاء الطلبة المعنيين بالانتقال بديون من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس ومن السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر، وحفظهم في قاعدة بيانات، فيما تنظم امتحانات مواد الديون خارج الدورات العادية للامتحانات وتكون لجان مداولات خاصة بفئة الطلبة المعنيين بالديون، تجتمع في آخر كل سنة جامعية، حيث تسري أحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعية 2022 – 2023 على الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين في مسارات التكوين لنيل شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري، فيما لا تطبق أحكام هذا القرار على الطلبة المسجلين في المدارس العليا للأساتذة وعلى طلبة المؤسسات المنشأة بمرسوم رئاسي الذين يبقون خاضعين للنصوص القانونية سارية المفعول.