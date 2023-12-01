تعرفي على 8 أضرار محتملة يسببها مجفف الشعر

على الرغم من أن مجفف الشعر يعتبر ضروريا في حياة المرأة، إلا أن استخدامه غير السليم يمكن أن يؤدي إلى أضرار محتملة وغير متوقعة.

فمن المعروف أن بنية الشعر ضعيفة للغاية، وحتى أشعة الشمس المباشرة تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه، لذلك يفقد الشعر لمعانه كلما تعرض للحرارة.

الإضرار بالدماغ

الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من مجففات الشعر أكبر من تلك الصادرة عن الهواتف المحمولة، لذلك يمكن أن تكون هذه الموجات خطرة على الدماغ.

القشرة وبهتان الشعر

يكون تلف الشعر أكثر بكثير عندما يكون مبللا، لأن فروة الشعر تكون ضعيفة للغاية عندما تكون مبللة، وقد تؤدي إلى آثار جانبية، مثل القشرة وبهتان الشعر.

لذا تأكدي من تجفيف شعرك بنسبة 80 بالمائة قبل استخدام مجفف الشعر.

هشاشة الشعر

تعريض كل خصلة من الشعر لهواء المجفف الساخن لأكثر من بضع ثواني، يتسبب في هشاشته وحرق فروة الشعر.

لذلك ينصح الخبراء بإبعاد المجفف عن الشعر بحوالي 12 بوصة.

التقصف وفقدان اللمعان

وفقا لخبراء الشعر، إذا تجاوزت حرارة المجفف 131 درجة فهرنهايت، فإن الشعر يبدأ بالتلف، إذ يفقد لمعانه الطبيعي ويتقصف.

تساقط الشعر

الإفراط في استخدام المجففات قد يسبب تساقط الشعر، فإذا كان شعرك جافا استخدمي المجفف عند الحاجة فقط.

حرق الشعر

إذا كان المجفف قديما فإنه يتلف الشعر، حيث أنه من المفروض أن يستخدم من 600-800 ساعة فقط، لأنك ستضطرين لزيادة الحرارة ما يجعله يحترق.

عدم تقسيمه

تجفيف الشعر بشكل كلي من شأنه أن ظهور عيوب عليه، لذلك يجب تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء وأخذ جزء بسيط حتى تجففيه.

بهذه الطريقة يكون سهلا التحكم فيه، ثم تبدئي من الجبهة لأنها الأسهل للتصفيف، ثم تنزلين إلى أسفل.

ويجب أن يكون اتجاه التجفيف من الجذور ثم النزول إلى نهاية الشعر.

تدمير السطح الخارجي

بعض مجففات الشعر رخيصة الثمن يمكن أن تؤدي إلى تدمير السطح الخارجي للشعر بعد كل استعمال، بسبب نوعيتها الرديئة التي لا تراعي حساسية الشعر.

لذلك من الأفضل شراء مجفف شعر عالي الجودة لأنه يكون مصمما بأحدث معايير وتقنيات السلامة، وفقا لموقع osoappliance