تعرف على أبرز أحداث العام 2023!

حملت سنة 2023 منذ مطلعها مؤشرات حوادث مأساوية وأحداث ساخنة، بدأت من زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا، وانتهت بـ “طوفان” غمر اسرائيل.

في هذا المقال، نستعرض أهم الاحداث التي وقعت خلال سنة 2023:

زلزال تركيا وسوريا

في 6 فيفري 2023، تعرضت تركيالزلزال عنيف بلغت قوته 7.8، وبعد عدة ساعات، تعرضت المنطقة لهزة ارتدادية بقوة 7.5 درجة.

امتدَ أثر الزلزال إلى سوريا نظرا لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، وتجاوز عدد القتلى في البلدين 50 ألف قتيل.

الذكاء الاصطناعي

في 14 مارس 2023، تم إطلاق “شات جي بي تي”، وهو نموذج لغوي ضخم يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتميز بالإبداع والقدرة على التفاعل مع المستخدمين.

تتويج الملك تشارلز الثالث

في 6 ماي 2023، تم تتويج تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة في حفل تتويج فخم، وهذا هو التتويج الأول منذ أكثر من 70 عاما، بعد وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

تمرد مجموعة فاغنر على روسيا

في 23 جوان 2023 نفّذ رئيس مجموعة فاغنر تمردا مسلحا داخل الأراضي الروسية.

أجهض بريغوزين التمرد في 24 جوان بعد اتفاق مع الكرملين بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

حرائق الغابات في الجزائر

في جويلية 2023 وقعت في الجزائر سلسلة من الحرائق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا.

اندلعت هذه الحرائق في العديد من الولايات، بما في ذلك: بجاية، جيجل، بومرداس، خنشلة، الطارف، سوق أهراس، سكيكدة وتيبازة.

مقتل بريغوزين

في 23 أوت 2023 تحطمت شمالي روسيا الطائرة الخاصة التي كانت تقل بريغوزين.

وأكدت وسائل إعلام روسية، مقتل يفغيني بريغوزين زعيم مجموعةفاغنرالعسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، ومرافقيهم.

زلزال المغرب

في 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال قوي منطقة إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي بالمغرب، بلغت درجته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

تسبب الزلزال في مقتل أكثر من 2900 شخصوإصابة 5500 أخرين معظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانتو‌شيشاوة.

فيضانات ليبيا

في 11 سبتمبر 2023، تسببت عاصفة “دانيال” التي ضربت درنة الليبية، في انهيار سدين مائيين ما أدى إلى وقوع فيضانات غمرت مناطق سكنية بأكملها وأدت إلى وفاة نحو 11 ألف شخص.

طوفان الأقصى

في 7 أكتوبر 2023 شنت المقاومة الفلسطينيةعملية بطوليةضداسرائيل أطلقت عليها” طوفان الأقصى”، ردا على الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى.

شملت العملية هجومابريا وبحرياوجويا، وتسلل المقاومون إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

استهدفت العملية مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية، واستخدم أزيد من 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال أول 20 دقيقة من العملية.

استولت مجموعة من كتائب القسام على عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأسروا عدد من الجنود الصهاينة.

ووصل عدد القتلى الإسرائيليين حسب جيس الاحتلال إلى أكثر من 1400 قتيلا، بينهم 308 عسكريا، وإصابة أكثر من 5 آلاف.

عملية السيوف الحديدية

في 9 أكتوبر 2023 بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، الهدف منها اجتثاث حركة حماس من القطاع وتدمير شبكة الانفاق.

أسفرت الحرب الصهيونية على غزة التي استمرت نحو 50 يوما عن استشهاد 14 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وتجاوز عدد المصابين 36 ألفا.

استطاعت حماس أن تحرر بعض المعتقلين في السجون الإسرائيلية مقابل بعض الرهائن الذين احتجزتهم في عملية “طوفان الأقصى”.