تعرّفي على أسباب انفجار فرن الميكروويف؟

قد يؤدي خلل في التوصيلات الكهربائية، أو سوء الاستخدام، أو استخدام مواد غير مناسبة للطهي كالمعادن، إلى انبعاث دخان من فرن الميكروويف، أو انفجاره.

تشير الدراسات العلمية إلى أن أخطار “انفجار” الميكروويف غالبا لا تكون من الجهاز نفسه، بل من المواد أو الأطعمة الموجودة بداخله، خاصة عند تسخينها بطريقة غير صحيحة.

فقد أوضحت مراجعة علمية أن التسخين غير المتجانس داخل أفران الميكروويف يؤدي إلى تكوّن نقاط ساخنة ترتفع فيها الحرارة والضغط بسرعة، ما قد يسبب انفجار بعض الأطعمة أو تناثرها بعنف داخل الجهاز، وفق موقع pmc

خطر ضغط البخار

تخترق طاقة الميكروويف جزيئات الماء في جميع أنحاء الطعام وتُثيرها، مما يؤدي إلى اهتزازها وتوليد حرارة بسرعة.

إذا تولدت هذه الحرارة داخل هيكل مغلق تماما أو غير مسامي، فلن يتمكن البخار الناتج من الخروج، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في الضغط.

يُعدّ تراكم الضغط هذا كبيرا، فعلى سبيل المثال، يؤدي تسخين بيضة بقشرتها أو حبة بطاطس غير مثقوبة إلى تكوين وعاء ضغط داخلي.

عندما يتجاوز الضغط الداخلي قوة شد الوعاء، ينفجر المحتوى بعنف، وغالبا ما يتناثر الطعام الساخن والسائل داخل الفرن.

كما أن تسخين السوائل بدرجة حرارة أعلى من درجة غليانها دون تكوين فقاعات، يمكن أن يؤدي أيضا إلى انطلاق مفاجئ ومتفجر للبخار عند تحريك السائل.

على الرغم من أن هذا يُسبب ضوضاءً عالية وفوضى في التنظيف، إلا أن الحادثة تقتصر على محتويات الطعام ولا تُلحق أي ضرر بهيكل الفرن أو أنظمته الكهربائية، حسب موقع engineerfix..

ما هي أسباب انفجار أفران الميكروويف؟

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى انفجار أفران الميكروويف:

استخدام المعادن في الطهي

قد تُصدر المعادن شرارات وتتسبب في حرائق أو انفجارات داخل الميكروويف. من المهم تجنب استخدام الأواني أو الأدوات المعدنية عند تسخين الطعام في الميكروويف.

طهي بعض الأطعمة

قد تنفجر بعض الأطعمة، مثل البيض والعنب والفلفل الحار، في الميكروويف نظرا لتركيبها وبنيتها. تجنب طهي هذه الأطعمة في الميكروويف لتفادي الحوادث.

عيوب التصنيع أو مشاكل التوصيلات الكهربائية

في حالات نادرة، قد يحتوي فرن الميكروويف على عيوب في التصنيع أو توصيلات كهربائية خاطئة، مما قد يؤدي إلى انفجارات أو حرائق.

من الضروري شراء ميكروويف حاصل على شهادات السلامة والتحقق من وجود أي شكاوى سابقة بخصوص هذا الطراز قبل الشراء، وفقا لموقع microwaves

كيف تتصرفي عند انفجار الميكرويف؟

-افصلي الكهرباء فورا إذا كان ذلك آمنا.

– لا تفتحي الباب فورا عند وجود نار داخلية حتى تخمد النيران.

– ابتعدي عن الأبخرة أو الزجاج المتطاير

– لا تسكبي الماء على حريق كهربائي والأفضل استعمال مطفأة.

-اطلبي الإسعاف عند حدوث حروق أو استنشاق دخان، بحسب موقع healthline

ماهي الأواني الآمنة للاستخدام في الميكروويف؟

تشمل بعض خصائص الأواني الآمنة للاستخدام في الميكروويف ما يلي:

– مصنوعة من مواد آمنة، مثل الزجاج أو السيراميك

– مُصنّفة على أنها “آمنة للاستخدام في الميكروويف”

– خالية من الحواف أو الزخارف المعدنية

– تجنب الخلطات الخطرة

– استخدم أوعية آمنة للاستخدام في الميكروويف، وتجنب وضع أي شيء ذي أسطح معدنية داخله لمنع حدوث شرارات أو حرائق.

-أبعد المواد القابلة للاشتعال عن فرن الميكروويف، ولا تضع عليه أي قماش أو ورق.

-نظّفي الميكروويف بانتظام لتجنب خطر الحريق، وافصليه عن الكهرباء قبل التنظيف.

انتبهي للإعدادات عند استخدام وضع الحمل الحراري لتجنب الإفراط في طهي الطعام أو احتراقه.

– تجنبي تسخين الطعام والسوائل الخطرة في الميكروويف.

بدائل آمنة

تشمل بعض البدائل الآمنة للخلطات الخطرة ما يلي:

– تسخين الزيت والماء بشكل منفصل

– استخدام قدر لتسخين السكر والماء

– طهي البيض في طبق تقليدي

– الصيانة الدورية

مهام يجب القيام بها بانتظام

تشمل بعض المهام التي يجب القيام بها بانتظام ما يلي:

تنظيف فرن الميكروويف ومكوناته

فحص علامات التلف والاهتراء

استبدال المكونات التالفة أو المعيبة، وفق موقع tastesfood