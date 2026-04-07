تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر وموريتانيا محور محادثات عرقاب ونظيره الموريتاني

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، مع وزير النفط والطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات، مع التركيز على دعم مشاريع الاستكشاف والإنتاج في موريتانيا وتوسيع الشراكة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الاستكشاف إلى النقل والتحويل والتسويق، إلى جانب تطوير الصناعة النفطية والغازية من خلال نقل الخبرات وبرامج التكوين.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن عرقاب أكد خلال المحادثات استعداد الجزائر، عبر مجمع “سوناطراك”، لمرافقة الجانب الموريتاني وتقاسم خبراتها التقنية، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الطاقوي في موريتانيا ودعم تطويره.

كما تناولت المباحثات تعزيز حضور المؤسسات الجزائرية الناشطة في قطاع المحروقات داخل السوق الموريتانية، خاصة في مجال تسويق المنتجات البترولية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري ويعزز مكانة المتعاملين الجزائريين على المستوى الإقليمي.

وامتدت المحادثات إلى بحث فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات ذات اهتمام مشترك، لاسيما تثمين وتحويل الموارد الطبيعية، خاصة الفوسفات، وتطوير صناعة الأسمدة بما يرفع القيمة المضافة للموارد في البلدين.

وفي سياق متصل، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال التكوين وبناء القدرات، من خلال الاستفادة من خبرة معاهد التكوين التابعة للقطاع، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول، بما يساهم في تأهيل الكفاءات ومواكبة تطور صناعة النفط والغاز في موريتانيا.

وجرت هذه المحادثات بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الجانبين، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الموريتاني ضمن وفد وزاري رفيع المستوى يقوده الوزير الأول المختار ولد أجاي، بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار الديناميكية المتجددة التي تشهدها علاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.