تعزيز جسور التعاون الاقتصادي مع كازاخستان

أكدت الغرفة الولائية للتجارة والصناعة لناحية وهران على تعزيز جسور التعاون الاقتصادي بين الجزائر وكازاخستان، مع التركيز على مجالات الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية واستكشاف فرص استثمارية واعدة وبناء شراكات مستدامة.

وأشار بيان للغرفة إلى أنها سترافق هذه الديناميكية من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين المتعاملين الاقتصاديين، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية وتجسيد المشاريع المشتركة على أرض الواقع.

وأوضح البيان أن هذا الإعلان جاء عقب استقبال الغرفة لسعادة سفير جمهورية كازاخستان، أنواربيك أحمدوف، بحضور رشيد آيت حبيب، رئيس الغرفة، والعربي أحمد، الأمين الولائي، إلى جانب طواع محمد نجيب، عضو الجمعية العامة، وإطارات الغرفة.

وخلص البيان إلى أن الطرفين تبادلا هدايا رمزية تذكارية، في أجواء عكست روح الود والتعاون، مؤكدين على خطوة جديدة نحو انفتاح اقتصادي أوسع وعلاقات دولية مثمرة.