تعيين ابراهيم كسالي وزيرا للمالية

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية خلفا لعبد الرحمان راوية الذي أنهيت مهامه شهر جوان الماضي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: عملا بأحكام الدستور لا سيما المادتين 91 الفقرة 7 و104، وقع اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية.

ويوم 14 جوان وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.