تعيين حكام مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات إياب ربع نهائي دوري الأبطال، التي ستلعب يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسيدير الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وريال مدريد.

وأدار الحكم السلوفيني 4 مباريات من قبل للريال في دوري الأبطال، فاز في ثلاثة منها وانهزم في واحدة.

وعيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحكم الفرنسي كليمنت توربان لإدارة مباراة الإياب بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وسبق أن أدار الحكم الفرنسي 5 مباريات لبرشلونة في المسابقات الأوروبية، حيث حقق معه النادي الكتالوني، انتصارين وتعادلا واحدا، بالإضافة إلى الخسارة مرتين.

وأسندت إدارة لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان إلى طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم ماوريتسيو مارياني.

أما مباراة الإياب بين أرسنال ولشبونة فسيديرها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسير.

وانهزم ريال مدريد في لقاء الذهاب أمام بايرن ميونيخ بهدفين لهدف واحد، وبدوره انزم نادي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

كما فاز باريس سان جيرمان على ليفربول بثنائية نظيفة، وفاز أرسنال على لشبونة بهدف دون رد.