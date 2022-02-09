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الجزائر

تغييرات جديدة في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي

الشروق أونلاين
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تغييرات جديدة في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي

أحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغييرات جديدة شملت عدة مناصب على مستوى الإدارة المركزية.

وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي، الأربعاء، أنه تم تنصيب زياني منير مديرا فرعيا للتكوين في الطور الثاني ماستر.

كما أعلنت عن تنصيب نشيدة عبد الله مديرة فرعية للمدارس العليا خلفا للأستاذ ايت زاي عبد الحكيم الذي نصب كمدير للدراسات لدى الأمانة العامة.

كما تم تنصيب الأستاذة نورة موسى مديرة للشؤون القانونية والأرشيف خلفا للأستاذ بن عايشة عبد الحميد الذي عين في منصب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان التابع لرئاسة الجمهورية.

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