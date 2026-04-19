تفاصيل جديدة بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين الجزائر وإيطاليا

تم تفعيل خدمة مرافقة وتوجيه لفائدة أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في تحويل رخص السياقة الجزائرية إلى نظيرتها الإيطالية، في إطار الاتفاق الثنائي بين الجزائر وإيطاليا المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض الاستبدال، والذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه رسمياً.

وتتولى القنصلية العامة للجزائر بنابولي تقديم هذه الخدمة لفائدة المواطنين المقيمين ضمن دائرتها القنصلية، من خلال آلية تجمع بين التقديم الإلكتروني والدعم المباشر، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على شهادة الكفاءة الخاصة برخصة السياقة وتحضير ملفات التبديل دون تعقيدات إدارية.

وتتم العملية عبر تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال إنشاء حساب شخصي وملء الاستمارة على المنصة الرسمية: https://capacitepc.interieur.gov.dz

كما يمكن للمواطنين التوجه إلى مقر القنصلية من يوم الإثنين إلى السبت، من الساعة 09:00 صباحاً إلى 15:30 مساءً، للاستفادة من خدمات المرافقة والتوجيه وضمان استكمال الإجراءات في ظروف تنظيمية أفضل ومعالجة الطلبات إلكترونياً.

وعند تقديم الطلب أو استلام شهادة الكفاءة، يُطلب من المعنيين تقديم: رخصة قيادة أصلية، وثيقة هوية جزائرية سارية المفعول (بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر)، تصريح إقامة إيطالي ساري المفعول، إضافة إلى بطاقة هوية إيطالية أو شهادة إقامة صادرة عن البلدية الإيطالية.

وأكدت المصالح القنصلية أن شهادة الكفاءة تصدر من الجهة الجزائرية المختصة (الدائرة أو البلدية) التي منحت رخصة السياقة، ثم يتم تحويلها إلكترونياً إلى القنصلية العامة، التي تتكفل بالتوقيع عليها وترجمتها وتسليمها للمواطنين المعنيين.

ويستند هذا الإجراء إلى الاتفاق الموقع في روما بتاريخ 23 جويلية 2025، والذي صادق عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي، وينص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة غير المؤقتة والسارية المفعول بين البلدين لغرض الاستبدال دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات نظرية أو تطبيقية.

ويستثني الاتفاق بعض الحالات الخاصة التي تستوجب التحقق العملي من القدرة على القيادة، خصوصاً السائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يتطلب وضعهم تعديل المركبة أو استخدام أطراف اصطناعية.

كما ينص الاتفاق على أن رخص السياقة تنتهي صلاحيتها للسير في إقليم الطرف الآخر بعد سنة واحدة من تاريخ الحصول على الإقامة، مع شرط ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد 6 سنوات عند تقديم طلب التبديل.

وتحتفظ السلطات المختصة بحق طلب شهادة طبية تثبت توفر الكفاءة النفسية والبدنية، خاصة بالنسبة للأصناف المطلوبة من رخص السياقة، مع إلزامية شهادة الكفاءة المهنية لسائقي الوزن الثقيل والحافلات.

ويشمل الاتفاق فقط الرخص الصادرة قبل الحصول على الإقامة في البلد الآخر، كما لا يسري على الرخص المؤقتة إلا إذا أصبحت نهائية قبل الحصول على الإقامة، ويستثني كذلك الرخص التي تم الحصول عليها كبديل عن رخص أجنبية غير قابلة للتبديل في الدولة المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالجالية الجزائرية، خاصة ما يتعلق بتبادل رخص السياقة وفق الاتفاق المعتمد بين البلدين.