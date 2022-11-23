تفاصيل جديدة حول مشروع صندوق نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج

أكد النائب يعقوب عبد الوهاب، ان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على التعديل الذي تضمنه قانون المالية 2023، المتعلق بإنشاء صندوق تضامن خاص بالجالية، يتم تمويله عن طريق فرض طابع جبائي بمبلغ 20 أورو عند استخراج أو تجديد بطاقة التسجيل القنصلي.

وأوضح عضو لجنة المالية، في منشور عبر صفحته على فايسبوك “في خضم التصويت على قانون المالية 2023، تم اليوم تبني تعديل النائب فارس رحماني بخصوص نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج”.

وتابع “اقترح صاحب هذا التعديل إنشاء صندوق تضامن خاص بالجالية ويتم تمويله عن طريق فرض طابع جبائي بمبلغ 20 يورو عند استخراج أو تجديد بطاقة التسجيل القنصلي”.

وأوضح النائب في منشوره، ان التعديل الذي تم التصويب عليه بهذا الشرط الجبائي جاء “لتفادي تكفل الدولة بأي مصاريف مالية تخص هذا الأمر”.

وختم عضو لجنة المالية بالمجلس الشغبي الوطني بالقول “يجب عدم التسرع وعلى من عندهم تأمين ساري المفعول أن لا يوقفوا عقودهم حتى تتضح الامور أكثر.. لم يتحقق أي شيء ملموس بعد”.