تقلبات جوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 5 ولايات
كشفت الحماية المدنية عن الحالة العامة على اثر التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من الولايات.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، الاثنين، بتسجيل عدد من التدخلات عبر 5 ولايات
1-ولاية برج بوعريريج:
بلدية برج بوعريريج: انهيار جزئي لسقف منزل قديم من الطوب دون تسجيل خسائر بشرية
2-ولاية المسيلة:
بلدية سيدي عامر: انقاذ شخص حاصرته مياه وادي بحي حسيبة بن بوعلي
بلدية ابن سرور: سقوط جدار لبناية طور الإنجاز على شخص له جروح خفيفة في انحاء الجسم
3-ولاية تيارت:
سقوط جدارين دون تسجيل خسائر بشرية
4-ولاية الجلفة:
بلدية بيرين: إخراج سيارة عالقة ببركة مائية بحي الهضاب العليا على متنها شخصين
بويرة الأحدب: إخراج سيارة على متنها 5 أشخاص كانت عالقة بواد الديس اثر ارتفاع منسوب مياه الواد
5-ولاية بشار:
بلدية بشار: انقاذ عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص على متن سيارة كانت عالقة بواد
تقديم المساعدة لتلاميذ كانوا على متن حافلة عالقة اثر ارتفاع منسوب مياه واد.