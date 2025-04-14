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الجزائر

تقلبات جوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 5 ولايات

الشروق أونلاين
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تقلبات جوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 5 ولايات

كشفت الحماية المدنية عن الحالة العامة على اثر التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من الولايات.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، الاثنين، بتسجيل عدد من التدخلات عبر 5 ولايات

1-ولاية برج بوعريريج:

بلدية برج بوعريريج: انهيار جزئي لسقف منزل قديم من الطوب دون تسجيل خسائر بشرية

2-ولاية المسيلة:

بلدية سيدي عامر: انقاذ شخص حاصرته مياه وادي بحي حسيبة بن بوعلي

بلدية ابن سرور: سقوط جدار لبناية طور الإنجاز على شخص له جروح خفيفة في انحاء الجسم

3-ولاية تيارت:

سقوط جدارين دون تسجيل خسائر بشرية

4-ولاية الجلفة:

بلدية بيرين: إخراج سيارة عالقة ببركة مائية بحي الهضاب العليا على متنها شخصين

بويرة الأحدب: إخراج سيارة على متنها 5 أشخاص كانت عالقة بواد الديس اثر ارتفاع منسوب مياه الواد

5-ولاية بشار:

بلدية بشار: انقاذ عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص على متن سيارة كانت عالقة بواد

تقديم المساعدة لتلاميذ كانوا على متن حافلة عالقة اثر ارتفاع منسوب مياه واد.

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