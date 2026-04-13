تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر 3 ولايات

كشفت مصالح الدرك الوطني، الاثنين، عن قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار والثلوج عبر الولايات.

وحسب آخر تحديث لصفحة “طريقي” التابعة لقيادة الدرك الوطني فإن عددا من الطرقات لا تزال مغلقة عبر 3 ولايات وهي:

1- تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3-معسكر:

الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي المحمدية وحسين بالضبط بواد هبرة بلدية حسين مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.