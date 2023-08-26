تقنية جديدة لجمع النفايات في الجزائر (فيديو)

أطلقت مؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية “إكسترا نات” تقنية جديدة لجمع النفايات، من خلال تركيب حاويات تحت الأرض.

وحسب ما أفاد به بيان لولاية الجزائر، فقد استحدثت المؤسسة هذه التقنية الجديدة لتجميع النفايات من أجل “تفادي انتشارها في الشوارع وعلى أرصفة الطرقات، من خلال وضع حاويات مزوّدة بمصاعد خاصة تحت الأرض”.

وستسهم هذه الطريقة في “القضاء على النقاط السوداء للنفايات، وانتشار الحيوانات الضالة والحشرات والقوارض. وانبعاث الروائح الكريهة من الحاويات المكشوفة”، يضيف البيان.

ودعا البيان المواطنين إلى “الالتزام بالسلوك الحضاري، ومد يد العون لعمال المؤسسة. من خلال حسن استعمال الحاويات تحت الأرض وتفادي الرمي العشوائي للمخلّفات”.

كما طالبت الولاية بالمساهمة في “فرز النفايات قدر المستطاع، واحترام مواقيت إخراج أكياس القمامة المحدّدة بين الساعة السابعة 19:00 والعاشرة 22:00 مساء”.