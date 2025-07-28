أفادت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان لها اليوم الإثنين، 28 جويلية، عن الاستفادة من ترخيص استثنائي، بهدف تكييف عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل.

وأفاد بيان الوزارة أنه “تم استصدار رخصة للشروع في تحويل عقود 579 عوناً في مرحلة أولى، من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل، للأعوان العاملين بمؤسسات دور الأشخاص المسنين، ومؤسسات الطفولة المسعفة وديار الرحمة. وسيتم فور استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها، مباشرة عملية تحويل عقود المعنيين.”

تهدف هذه العملية، التي ستمس 579 منصبا، إلى تمكين الأعوان المتعاقدين بهذه المؤسسات من تحسين ظروف عملهم، فضلا عن توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهم، حسب ذات المصدر.